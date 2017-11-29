Пассажиров екатеринбургской подземки напугали люди с автоматами

«Двое стоят на входе в станцию “Площадь 1905 года”, еще четверо — у рамки металлоискателя. Все в черных касках с закрывающимися забралами, в руках — укороченные автоматы. Тех, у кого есть сумка или портфель, останавливают, осматривают, вещи пропускают через ленту сканера, — рассказал ЕАН пассажир метрополитена. — Лично у меня проверили портфель. Сначала через сканер, потом заставили открыть и показать жесткий диск, который я вез с собой». По словам молодого человека, он доехал до станции «Уральская», где увидел еще двух вооруженных людей. Пользователи соцсетей, в свою очередь, свидетельствуют, что сумки проверяют у всех пассажиров на станциях «Геологическая» и «Проспект Космонавтов».