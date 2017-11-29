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13:52 (мск), источник: ЕАН

Пассажиров екатеринбургской подземки напугали люди с автоматами

Работа силовиков в метрополитене связана с плановыми антитеррористическими учениями, которые проводятся в центре Екатеринбурга.

«Двое стоят на входе в станцию “Площадь 1905 года”, еще четверо — у рамки металлоискателя. Все в черных касках с закрывающимися забралами, в руках — укороченные автоматы. Тех, у кого есть сумка или портфель, останавливают, осматривают, вещи пропускают через ленту сканера, — рассказал ЕАН пассажир метрополитена. — Лично у меня проверили портфель. Сначала через сканер, потом заставили открыть и показать жесткий диск, который я вез с собой». По словам молодого человека, он доехал до станции «Уральская», где увидел еще двух вооруженных людей. Пользователи соцсетей, в свою очередь, свидетельствуют, что сумки проверяют у всех пассажиров на станциях «Геологическая» и «Проспект Космонавтов».

Кроме того, оцеплена территория в районе гостиницы Hyatt.

Как пояснил начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых, работа силовиков в метрополитене связана с плановыми антитеррористическими учениями, которые проводятся в центре Екатеринбурга. «Ничего криминального и опасного для граждан и городской инфраструктуры не происходит», — сообщил он, уточнив, что органы внутренних дел проводят учения совместно с партнерами из региональных ФСБ, МЧС, Росгвардии, транспортной полиции, областного правительства и других заинтересованных служб и ведомств.

Все они отрабатывают навыки взаимодействия и оперативного реагирования при возникновении реальных чрезвычайных ситуаций.

«Обстановка в регионе находится под полным контролем правоохранительных органов. Причин для переживаний и панических настроений нет. Есть народная мудрость, согласно которой спокойно живется лишь тому, кому было тяжело в учении», — отметил Валерий Горелых.

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