«Математический кот» проверил знания челябинцев в ЧелГУ
«Отличникам» акции вручат специальные сертификаты.
«Отличникам» акции вручат специальные сертификаты.
Математический флешмоб MathCat-2017 собрал в Челябинском государственном университете без малого сотню частников. За 1,5 часа им предстояло решить авторские, составленные специально для акции задачи разного уровня сложности, сообщает
MathCat — это первый в России
Кроме нескучной математики организаторы флешмоба подготовили встречу с интересным человеком. Режиссер и художественный руководитель театральной лаборатории иллюзий «Метро» Тамаз Гачечиладзе провел
Итоги флешмоба подведут второго декабря, а девятого декабря всем «отличникам» акции вручат специальные сертификаты.