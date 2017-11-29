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13:49 (мск), источник: Комсомольская правда

«Математический кот» проверил знания челябинцев в ЧелГУ

«Отличникам» акции вручат специальные сертификаты.

Математический флешмоб MathCat-2017 собрал в Челябинском государственном университете без малого сотню частников. За 1,5 часа им предстояло решить авторские, составленные специально для акции задачи разного уровня сложности, сообщает пресс-служба вуза.

MathCat — это первый в России развлекательно-образовательный флешмоб по математике, в рамках которого любой желающий может проверить свои математические знания в игровом виде.

Кроме нескучной математики организаторы флешмоба подготовили встречу с интересным человеком. Режиссер и художественный руководитель театральной лаборатории иллюзий «Метро» Тамаз Гачечиладзе провел мастер-класс «Как выразить свою мысль, чтобы тебя услышали» и продемонстрировал особенности невербальной коммуникации.

Итоги флешмоба подведут второго декабря, а девятого декабря всем «отличникам» акции вручат специальные сертификаты.

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