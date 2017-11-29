Путин поздравил победившую в конкурсе семью из Апшеронска

По словам Путина, в многодетных семьях умеют создавать особую атмосферу.
К поздравлениям кубанской семьи присоединился и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба региона.
«Поздравляю супругов Скворцовых из Апшеронского района с победой во Всероссийском конкурсе “Семья года”! Они стали лучшими в номинации “Семья — хранитель традиций”, и на днях их чествовали в Москве. С победителями встретился Владимир Владимирович Путин. Такие крепкие, дружные семьи — основа Кубани», — написал Кондратьев в «Твиттере».
Глава семьи — потомственный казак, атаман хуторского казачьего общества. Его жена — художник-прикладник, работает в научно-исследовательском центре традиционной культуры края и преподает в Детской школе народных ремесел. Семья Скворцовых набрала наибольшее количество баллов — 90. Теперь их семейная история войдет в Почетную книгу «Семья года. Россия — 2017 год».