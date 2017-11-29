Путин поздравил победившую в конкурсе семью из Апшеронска

«Поздравляю супругов Скворцовых из Апшеронского района с победой во Всероссийском конкурсе “Семья года”! Они стали лучшими в номинации “Семья — хранитель традиций”, и на днях их чествовали в Москве. С победителями встретился Владимир Владимирович Путин. Такие крепкие, дружные семьи — основа Кубани», — написал Кондратьев в «Твиттере».