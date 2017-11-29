В Омске на квитанциях незаконно размещали рекламу
Нарушителю удалось избежать наказания.
Нарушителю удалось избежать наказания.
В Омске на квитанциях незаконно размещали рекламу. Об этом сообщает
Накануне, 28 ноября, комиссия регионального управления ФАС рассмотрела жалобу, которую написали омичи по факту размещения рекламы на платёжных документах. Представители ведомства признали действия ООО «Жилищно-коммунальная организация «Полет» незаконными. Комиссия признала, что было нарушение законодательство о рекламе. Однако нарушителей не оштрафуют. Дело в том, что административная ответственность не предусмотрена по факту этого правонарушения.
Напомним, что Государственная Дума приняла законопроект, которые запрещает размещение рекламы на квитанциях.