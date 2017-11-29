В Омске на квитанциях незаконно размещали рекламу. Об этом сообщает пресс-служба УФАС России по Омской области.

Накануне, 28 ноября, комиссия регионального управления ФАС рассмотрела жалобу, которую написали омичи по факту размещения рекламы на платёжных документах. Представители ведомства признали действия ООО «Жилищно-коммунальная организация «Полет» незаконными. Комиссия признала, что было нарушение законодательство о рекламе. Однако нарушителей не оштрафуют. Дело в том, что административная ответственность не предусмотрена по факту этого правонарушения.