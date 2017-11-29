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14:03 (мск), источник: РИА Крым

Здание соборной мечети в Симферополе достроят к февралю 2018 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости Крым. Работы по возведению основного здания Соборной мечети в Симферополе планируется завершить к концу февраля 2018 года. Об этом журналистам сообщил депутат Государственной Думы РФ Руслан Бальбек по итогам совещания, посвященного ходу строительства объекта.

Источник: РИА "Новости"

«Думаю, к концу февраля мы будем иметь готовый монолит, минареты, залитые купола, в том числе основной купол. К концу февраля будет полностью закончена вся Соборная мечеть и начнутся внутренние работы», — сказал парламентарий.

По словам Бальбека, строительство объекта идет с опережением графика. Он отметил, что до конца этого года планируется осуществить подвод к будущей мечети сетей водоснабжения и водоотведения, а также газовых сетей. Электрические сети планируется подвести до конца июля 2018 года.

Депутат ГД добавил, что количество рабочих на объекте до конца года возрастет с 80 до 250 человек.

«Это решение позволит и заказчику, и подрядчику сохранить опережающие темпы строительства. К концу 2018 года — началу 2019 года мы будем иметь готовый объект и сможем заняться благоустройством территории, чтобы к 21 апреля 2019 года подготовиться к торжественному открытию Соборной мечети», — отметил Бальбек.

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