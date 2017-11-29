Здание соборной мечети в Симферополе достроят к февралю 2018 года

«Думаю, к концу февраля мы будем иметь готовый монолит, минареты, залитые купола, в том числе основной купол. К концу февраля будет полностью закончена вся Соборная мечеть и начнутся внутренние работы», — сказал парламентарий.
По словам Бальбека, строительство объекта идет с опережением графика. Он отметил, что до конца этого года планируется осуществить подвод к будущей мечети сетей водоснабжения и водоотведения, а также газовых сетей. Электрические сети планируется подвести до конца июля 2018 года.
Депутат ГД добавил, что количество рабочих на объекте до конца года возрастет с 80 до 250 человек.
«Это решение позволит и заказчику, и подрядчику сохранить опережающие темпы строительства. К концу 2018 года — началу 2019 года мы будем иметь готовый объект и сможем заняться благоустройством территории, чтобы к 21 апреля 2019 года подготовиться к торжественному открытию Соборной мечети», — отметил Бальбек.