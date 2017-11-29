Здание соборной мечети в Симферополе достроят к февралю 2018 года

Источник: РИА "Новости"

«Думаю, к концу февраля мы будем иметь готовый монолит, минареты, залитые купола, в том числе основной купол. К концу февраля будет полностью закончена вся Соборная мечеть и начнутся внутренние работы», — сказал парламентарий.

По словам Бальбека, строительство объекта идет с опережением графика. Он отметил, что до конца этого года планируется осуществить подвод к будущей мечети сетей водоснабжения и водоотведения, а также газовых сетей. Электрические сети планируется подвести до конца июля 2018 года.

Депутат ГД добавил, что количество рабочих на объекте до конца года возрастет с 80 до 250 человек.