Из-за тумана в Симферополе самолеты отправляют в Краснодар и Анапу
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости Крым.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости Крым.
«В настоящий момент задерживается девять рейсов на прибытие и столько же на отправление. Из них три рейса ушли на запасной аэродром в Анапу, два рейса — на запасной аэродром в Краснодар. Остальные ожидают в аэропортах отправления и не вылетают в Крым до улучшения погодных условий. Ограничения связаны с туманом», — уточнил собеседник агентства.
Лаптев также рассказал, что с пассажирами задерживающихся рейсов в аэропорту Симферополя работают представители авиакомпаний.
«С пассажирами работают представители авиакомпаний, предоставляют им все необходимое. Воду уже предоставили, сейчас, если задержки будут длительные, то пассажирам будет предоставляться горячее питание», — отметил Лаптев.
По данным
По прогнозам синоптиков, туман над полуостровом сохранится до вечера среды.