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14:02 (мск), источник: РИА Крым

Из-за тумана в Симферополе самолеты отправляют в Краснодар и Анапу

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости Крым. Из-за тумана в аэропорту «Симферополь» задерживается вылет и прилет девяти самолетов. Их отправляют на запасные аэродромы в Краснодар и Анапу. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев.

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Источник: РИА "Новости"

«В настоящий момент задерживается девять рейсов на прибытие и столько же на отправление. Из них три рейса ушли на запасной аэродром в Анапу, два рейса — на запасной аэродром в Краснодар. Остальные ожидают в аэропортах отправления и не вылетают в Крым до улучшения погодных условий. Ограничения связаны с туманом», — уточнил собеседник агентства.

Лаптев также рассказал, что с пассажирами задерживающихся рейсов в аэропорту Симферополя работают представители авиакомпаний.

«С пассажирами работают представители авиакомпаний, предоставляют им все необходимое. Воду уже предоставили, сейчас, если задержки будут длительные, то пассажирам будет предоставляться горячее питание», — отметил Лаптев.

По данным онлайн-табло на официальном сайте воздушной гавани Крыма, самолеты должны были прилететь в Крым из Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону.

По прогнозам синоптиков, туман над полуостровом сохранится до вечера среды.

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