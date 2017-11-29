Из-за тумана в Симферополе самолеты отправляют в Краснодар и Анапу

Источник: РИА "Новости"

«В настоящий момент задерживается девять рейсов на прибытие и столько же на отправление. Из них три рейса ушли на запасной аэродром в Анапу, два рейса — на запасной аэродром в Краснодар. Остальные ожидают в аэропортах отправления и не вылетают в Крым до улучшения погодных условий. Ограничения связаны с туманом», — уточнил собеседник агентства.

Лаптев также рассказал, что с пассажирами задерживающихся рейсов в аэропорту Симферополя работают представители авиакомпаний.

«С пассажирами работают представители авиакомпаний, предоставляют им все необходимое. Воду уже предоставили, сейчас, если задержки будут длительные, то пассажирам будет предоставляться горячее питание», — отметил Лаптев.

По данным онлайн-табло на официальном сайте воздушной гавани Крыма, самолеты должны были прилететь в Крым из Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону.