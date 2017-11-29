Особняк Марка Шагала на Манхеттене достался актрисе Николь Кидман

Речь идет о шестиэтажном старинном доме из красного кирпича площадью примерно в 1200 квадратных метров. За особняк Урбан заплатил 39 миллионов долларов. По информации газеты, в доме семь спален, восемь ванных и две гардеробные комнаты. Здесь есть сад, патио, несколько балконов и крыша, по которой можно прогуливаться.