Пятиклассника из Новосибирской области наградили медалью МЧС России «За отвагу на пожаре»
Даниил Найденов стал победителем фестиваля «Созвездие мужества-2017» в номинации «Дети-герои».
Даниил Найденов стал победителем фестиваля «Созвездие мужества-2017» в номинации «Дети-герои».
За проявленное мужество, героизм и правильные действия на пожаре пятиклассник Даниил Найденов из Куйбышевского района Новосибирской области награжден медалью МЧС России «За отвагу на пожаре». Мальчик стал победителем федерального этапа Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества-2017» в номинации «Дети-герои».
Мальчик спас свою младшую сестренку на пожаре, который случился в доме в мае. Тогда дети остались одни дома, пока мама выходила в магазин.
— Я не испугался, когда увидел пожар, я отвел сестру в дальнюю комнату, сделал громче мультфильм, чтобы она не боялась. А что надо делать, я узнал из плакатов по ОБЖ в школе. В 6 классе этого предмета еще нет, но когда у нас проходил урок по литературе в кабинете ОБЖ, я прочитал все и запомнил, — говорит Даниил.