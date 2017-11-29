Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Неприятная история с Бузовой вызвала переполох на 1 канале
Ростовское телевидение сняло Райана Гослинга в рекламе против ВИЧ
Путин ввел в России новый праздник 5 декабря
Актер Андрей Мягков госпитализирован
Кремль дал обещание в связи с решением МОК
Что изменится в жизни россиян с 1 декабряПоследний срок уплаты налогов, лицензия на аборты и новый штраф для автомобилистов
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Виталина не приходит на допросы из-за беременности - СМИ
Жена высказалась о разводе с Джигарханяном - СМИ
Иванка Трамп надела странное зеленое платье на встречу в Индии
Кого назвали самой влиятельной девушкой в мире стиля
СМИ: глава МВД Украины поведал об обмане Запада
Лидер "Братства" о Крыме и Украине: Живут лучше
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
14:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Пятиклассника из Новосибирской области наградили медалью МЧС России «За отвагу на пожаре»

Даниил Найденов стал победителем фестиваля «Созвездие мужества-2017» в номинации «Дети-герои».

За проявленное мужество, героизм и правильные действия на пожаре пятиклассник Даниил Найденов из Куйбышевского района Новосибирской области награжден медалью МЧС России «За отвагу на пожаре». Мальчик стал победителем федерального этапа Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества-2017» в номинации «Дети-герои».

Мальчик спас свою младшую сестренку на пожаре, который случился в доме в мае. Тогда дети остались одни дома, пока мама выходила в магазин. Из-за неисправной электропроводки начался пожар. Даниил не растерялся, увел сестренку в дальнюю комнату, дал ей мокрую тряпочку, чтобы дышать через нее и принялся заливать водой горящую дверь, из которой выход был не доступен.

— Я не испугался, когда увидел пожар, я отвел сестру в дальнюю комнату, сделал громче мультфильм, чтобы она не боялась. А что надо делать, я узнал из плакатов по ОБЖ в школе. В 6 классе этого предмета еще нет, но когда у нас проходил урок по литературе в кабинете ОБЖ, я прочитал все и запомнил, — говорит Даниил.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Неожиданные доходы
Криштиану Роналду впервые показал лицо новорожденной дочери
Источник: «Фрегат» упал из-за неполадок в спутниковой навигации
Железную дорогу в обход Украины запустят до конца года
«Коктейль Родченкова»: о чем информатор ВАДА писал в дневниках
Крым, Сочи и Алтай утвердили размер курортного сбора
ВС: Курящие на балконе должны возмещать моральный вред соседям
В России резко подорожала икра
Что умеет новая межконтинентальная ракета КНДР
Спорт
Черчесов: Любой вратарь хочет «неудачную» серию, как у Акинфеева Главный тренер сборной России по футболу подвел итоги года для национальной команды, а также рассказал о подготовке к предстоящему чемпионату мира
Авто
Совершенно новый Jeep Wrangler — теперь и здесь «два ноль турбо» Wrangler четвёртого поколения не сильно отличается внешне от третьего, но это не рестайлинг, а совершенно новая машина
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
В Москве госпитализирован Андрей Мягков Актер пожаловался на сильные боли в голове
Недвижимость
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Реконструкцию корпуса РАНХиГС в Москве завершат в конце 2021 г
Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми
Леди
От обезьяньих шуб до этики: как менялась мода на мех Ну что такого радикального могло происходить с этим предметом гардероба? Рассказываем, какие изменения претерпели меховые изделия с начала XX века
Дети
Как учатся дети с аутизмом: истории из России и Великобритании С каждым годом все больше британцев выбирает домашнее обучение для школьников с особенностями развития. Россиянам тоже часто приходится забирать таких детей из школы, но причины у всех разные.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь