Пятиклассника из Новосибирской области наградили медалью МЧС России «За отвагу на пожаре»

Мальчик спас свою младшую сестренку на пожаре, который случился в доме в мае. Тогда дети остались одни дома, пока мама выходила в магазин. Из-за неисправной электропроводки начался пожар. Даниил не растерялся, увел сестренку в дальнюю комнату, дал ей мокрую тряпочку, чтобы дышать через нее и принялся заливать водой горящую дверь, из которой выход был не доступен.

— Я не испугался, когда увидел пожар, я отвел сестру в дальнюю комнату, сделал громче мультфильм, чтобы она не боялась. А что надо делать, я узнал из плакатов по ОБЖ в школе. В 6 классе этого предмета еще нет, но когда у нас проходил урок по литературе в кабинете ОБЖ, я прочитал все и запомнил, — говорит Даниил.