В Новосибирске открыли зимний сезон зарядки на свежем воздухе

Источник: Вести - Новосибирск

Это уже бренд Новосибирска — гимнастика на свежем воздухе в самом центре города, 13 лет. Гуру гимнастов — Владимир Ефремов, его авторский стиль знает вся страна: Казань, Екатеринбург, северная столица, Крым. Объехал 25 городов, но только сибиряки выходят на зарядку даже зимой. Автор называет гимнастику — омолаживающей, а себя — создателем эликсира молодости.

На первый взгляд, всё просто — наклоны да приседания. Неужели так можно «скинуть» годы? Но когда Ефремов раскрывает свой возраст — 47 (а признался, что чувствует себя не старше 30-ти!), становится очевидно: гимнастика, и правда, «замедляет время».

Владимир Ефремов, тренер по оздоровительной гимнастике: «Если мы делаем гимнастику для позвоночника, если мы много дышим, прокачиваем сосуды, плюс питаемся правильно — то, получается, вот он, эликсир молодости. Мы можем жить очень долго».

Элементы напоминают китайские цигун и ушу, однако у Ефремова акцент на вытяжение позвоночника и суставов.

Олеся Герасименко, корреспондент: «Любопытно, что состояние позвоночника может не соответствовать биологическому возрасту человека. Так, у пожилых йогов он может быть таким же гибким и подвижным, как у подростков, и наоборот — у взрослых людей, кто совсем не заботится о своем здоровье, позвоночник “состарится” не по годам быстро».