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16:09 (мск), источник: РИА Новости

В Сочи заявили о готовности принять «Детское Евровидение» в 2019 году

КРАСНОДАР, 29 ноя — РИА Новости. Власти Краснодарского края заявили, что Сочи готов принять международный музыкальный конкурс «Детское Евровидение» в 2019 году.

Ранее сообщалось, что Россия подаст заявку на проведение «Детского Евровидения» в 2019 году, вопрос находится в стадии обсуждения.

«Сочи готов принять “Детское Евровидение” в 2019 году, если такое решение будет принято», — информирует администрация Краснодарского края со ссылкой на губернатора региона Вениамина Кондратьева. По словам главы края, Сочи по праву можно назвать «событийной столицей нашей страны», «это универсальная площадка, где проведено множество международных мероприятий — культурных, спортивных, деловых. Здесь создана вся необходимая инфраструктура».

Как отметил Кондратьев, регион умеет обеспечивать безопасность на мировом уровне, работать с огромным количеством иностранных гостей и выстраивать удобную транспортную логистику. Кроме того, в городе создан серьезный гостиничный фонд. «И, безусловно, участников и зрителей “Детского Евровидения” мы примем на самом высоком уровне. Край гарантирует всем гостям комфортное размещение, передвижение и максимальную безопасность», — заявил губернатор.

В следующем году конкурс будет проходить в Минске, так как Белоруссия заявила о желании проводить конкурс заранее. Россиянка Полина Богусевич в воскресенье заняла первое место на «Детском Евровидении-2017» в Тбилиси с композицией «Крылья», набрав 188 очков. Согласно положению конкурса, страна-победитель не получает автоматического права на его проведение в следующем году, в этом отличие этого конкурса от взрослого «Евровидения». Страна, в которой будет проведён конкурс в следующем году, определяется заранее.

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