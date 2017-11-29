В Сочи заявили о готовности принять «Детское Евровидение» в 2019 году

Ранее сообщалось, что Россия подаст заявку на проведение «Детского Евровидения» в 2019 году, вопрос находится в стадии обсуждения.

«Сочи готов принять “Детское Евровидение” в 2019 году, если такое решение будет принято», — информирует администрация Краснодарского края со ссылкой на губернатора региона Вениамина Кондратьева. По словам главы края, Сочи по праву можно назвать «событийной столицей нашей страны», «это универсальная площадка, где проведено множество международных мероприятий — культурных, спортивных, деловых. Здесь создана вся необходимая инфраструктура».

Как отметил Кондратьев, регион умеет обеспечивать безопасность на мировом уровне, работать с огромным количеством иностранных гостей и выстраивать удобную транспортную логистику. Кроме того, в городе создан серьезный гостиничный фонд. «И, безусловно, участников и зрителей “Детского Евровидения” мы примем на самом высоком уровне. Край гарантирует всем гостям комфортное размещение, передвижение и максимальную безопасность», — заявил губернатор.