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15:19 (мск), источник: Kazinform

Мозаику территории Казахстана создали из космических снимков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Казахстане создана мозаика всей территории страны из космических снимков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК (Казкосмос).

«В настоящее время специалистами АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» полностью создана мозаика на всю территорию Республики Казахстан на основе данных космического аппарата KazEOSat-2 среднего разрешения (6,5 метра). В дальнейшем она будет дополняться снимками с космического аппарата KazEOSat-1 высокого разрешения (1 метр)», — говорится в сообщении Казкосмоса.

На данный момент создана мозаика с KazEOSat-1 на Акмолинскую, Алматинскую и Северо-Казахстанскую области.

Использование космоснимков позволяет решать различные практические задачи — от управления территориями и крупными промышленными объектами до оперативного мониторинга, в том числе чрезвычайными ситуациями (оползни, разливы и затопление рек, очаги пожаров). При этом оперативность, объективность, периодичность и обзорность выступают основными преимуществами космоснимков при решении задач отраслей экономики.

Как поясняется, объединение множества космических снимков, полученных спутником или группировкой спутников, которое покрывает территории целых стран и регионов называется мозаикой. Мозаика космоснимков служит основой для создания карт открытого доступа.

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