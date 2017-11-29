Мозаику территории Казахстана создали из космических снимков

«В настоящее время специалистами АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» полностью создана мозаика на всю территорию Республики Казахстан на основе данных космического аппарата KazEOSat-2 среднего разрешения (6,5 метра). В дальнейшем она будет дополняться снимками с космического аппарата KazEOSat-1 высокого разрешения (1 метр)», — говорится в сообщении Казкосмоса.

На данный момент создана мозаика с KazEOSat-1 на Акмолинскую, Алматинскую и Северо-Казахстанскую области.



Использование космоснимков позволяет решать различные практические задачи — от управления территориями и крупными промышленными объектами до оперативного мониторинга, в том числе чрезвычайными ситуациями (оползни, разливы и затопление рек, очаги пожаров). При этом оперативность, объективность, периодичность и обзорность выступают основными преимуществами космоснимков при решении задач отраслей экономики.



Как поясняется, объединение множества космических снимков, полученных спутником или группировкой спутников, которое покрывает территории целых стран и регионов называется мозаикой. Мозаика космоснимков служит основой для создания карт открытого доступа.