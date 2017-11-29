Названы самые популярные модные тренды в мире

Эксперты проанализировали покупки нескольких тысяч своих клиентов, а также посты в Instagram за последние 12 месяцев и одежду влиятельных лиц. Так, выяснилось, что в Швеции самой популярной вещью стал пуховик, а хештег #pufferjacket стал наиболее востребованным среди женщин в этой стране.

В Таиланде самым модным трендом стали платья розовых оттенков, а в Дании — блейзер в клетку, который носят как мужчины, так и женщины. В Японии модницы в нынешнем году полюбили носить береты, во Франции — белые футболки, а в Италии — вязаные пальто, подвязанные ремешком.

Колумбийские женщины особенно полюбили крупные серьги с бахромой-кисточкой, в Австралии — укороченные брюки, в Великобритании — обувь цвета металлик, на восточном побережье США активно носят яркие шубы из искусственного меха, а на западе — футболки с известными логотипами.