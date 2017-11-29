Загрызшую человека тигрицу временно усыпили

В Хабаровском крае поймана тигрица, которая загрызла жителя села Бойцово Бикинского района края, зверь временно усыплен. Дальнейшую его судьбу будет решать Росприроднадзор, сообщает 29 ноября пресс-служба министерства природных ресурсов региона.

Тигрица была поймана опергруппой Минприроды Хабаровского края с использованием иммобилизационных средств.

«Временно усыплённый зверь будет направлен в реабилитационный центр “Утёс”. Необходимые биообразцы направлены на ветеринарную экспертизу. Дальнейшую судьбу тигрицы решит Росприроднадзор», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что тело сборщика шишек, растерзанного хищником, нашли 30 октября в Бикинском районе Хабаровского края. Во время нападения у мужчины не было при себе оружия. Росприроднадзор разрешил поймать хищника для обследования.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что на Дальнем Востоке все чаще отмечаются случаи, когда хищники — медведи и тигры — выходят из тайги к людям, забираются в огороды, нападают на людей и животных во время их нахождения в лесу.