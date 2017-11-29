Загрызшую человека тигрицу временно усыпили
Тигрица была поймана опергруппой Минприроды Хабаровского края с использованием иммобилизационных средств.
Тигрица была поймана опергруппой Минприроды Хабаровского края с использованием иммобилизационных средств.
В Хабаровском крае поймана тигрица, которая загрызла жителя села Бойцово Бикинского района края, зверь временно усыплен. Дальнейшую его судьбу будет решать Росприроднадзор, сообщает 29 ноября
Тигрица была поймана опергруппой Минприроды Хабаровского края с использованием иммобилизационных средств.
«Временно усыплённый зверь будет направлен в реабилитационный центр “Утёс”. Необходимые биообразцы направлены на ветеринарную экспертизу. Дальнейшую судьбу тигрицы решит Росприроднадзор», — сообщает
Ранее сообщалось, что тело сборщика шишек, растерзанного хищником, нашли 30 октября в Бикинском районе Хабаровского края. Во время нападения у мужчины не было при себе оружия. Росприроднадзор разрешил поймать хищника для обследования.
Напомним, ИА REGNUM сообщало, что на Дальнем Востоке все чаще отмечаются случаи, когда хищники — медведи и тигры — выходят из тайги к людям, забираются в огороды, нападают на людей и животных во время их нахождения в лесу.
С начала года в Приморском крае зафиксировано 18 опасных ситуаций при встрече медведей с жителями, 14 из них произошли в пределах населенных пунктов. Также участились случаи выхода медведей из тайги к людям и на Камчатке, Сахалине, а также в Якутии.