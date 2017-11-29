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14:41 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Чем отсутствие снега грозит уральцам — эксперт

Агроном рассказал о том, как бесснежная осень и зима повлияют на жизнь садоводов.

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Источник: РИА "Новости"

Из-за малоснежной зимы уральцам придется тщательнее ухаживать за своими садовыми растениями. Как рассказал «АиФ-Урал» декан факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ Михаил Карпухин, главное, чем грозит отсутствие снега — вымораживание и иссушение почвы прикорневого слоя.

Особенно заметно это скажется на корневой системе многолетних растений, таких как ирисы, розы, ревень, щавель, озимый чеснок, а также на плодовые, ягодные и озимые зерновые культуры. «Для предотвращения вымерзания прикорневого слоя следует сделать по периметру кроны деревьев воздушную подушку 12−15 см из опила, торфа или перегноя. Многолетние культуры можно таким же образом защитить от холода — достаточно будет засыпать лук-севок, чеснок, землянику и другие культуры 4−5 см листьями, ветками, опилом, торфом или перегноем», — рассказал агроном.

Чтобы уменьшить негативное влияние малоснежных зим, эксперт советует садоводам позаботиться о своих растениях еще в сентябре и произвести «влагозарядковый полив», выливая на одно дерево от 10 до 15 ведер воды. Пропитавшись влагой, почва не будет иссушаться в случае отсутствия снежного покрова. При этом Михаил Карпухин заметил, что сейчас еще рано говорить о каких-то серьезных последствиях, потому что все может исправить снег, который выпадет в декабре.

Ранее «АиФ-Урал» сообщал, что свердловские чиновники также забеспокоились об отсутствии снега. Как рассказал заместитель главы администрации Екатеринбурга Владимир Гейко, малоснежная зима приводит к авариям на теплосетях и водопроводе. «Снежный покров сохраняет температуру грунта, а когда снега нет, грунт промерзает. В итоге мы наблюдаем повышение количества аварий на сетях водопровода, на тепловых сетях. Умеренно снежная зима была бы идеальна», — заявил чиновник в эфире программы «Открытая студия» на телеканале «41-Домашний».

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