Чем отсутствие снега грозит уральцам — эксперт

Источник: РИА "Новости"

Из-за малоснежной зимы уральцам придется тщательнее ухаживать за своими садовыми растениями. Как рассказал «АиФ-Урал» декан факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ Михаил Карпухин, главное, чем грозит отсутствие снега — вымораживание и иссушение почвы прикорневого слоя.

Особенно заметно это скажется на корневой системе многолетних растений, таких как ирисы, розы, ревень, щавель, озимый чеснок, а также на плодовые, ягодные и озимые зерновые культуры. «Для предотвращения вымерзания прикорневого слоя следует сделать по периметру кроны деревьев воздушную подушку 12−15 см из опила, торфа или перегноя. Многолетние культуры можно таким же образом защитить от холода — достаточно будет засыпать лук-севок, чеснок, землянику и другие культуры 4−5 см листьями, ветками, опилом, торфом или перегноем», — рассказал агроном.

Чтобы уменьшить негативное влияние малоснежных зим, эксперт советует садоводам позаботиться о своих растениях еще в сентябре и произвести «влагозарядковый полив», выливая на одно дерево от 10 до 15 ведер воды. Пропитавшись влагой, почва не будет иссушаться в случае отсутствия снежного покрова. При этом Михаил Карпухин заметил, что сейчас еще рано говорить о каких-то серьезных последствиях, потому что все может исправить снег, который выпадет в декабре.