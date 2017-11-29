Чем отсутствие снега грозит уральцам — эксперт
Агроном рассказал о том, как бесснежная осень и зима повлияют на жизнь садоводов.
Агроном рассказал о том, как бесснежная осень и зима повлияют на жизнь садоводов.
Особенно заметно это скажется на корневой системе многолетних растений, таких как ирисы, розы, ревень, щавель, озимый чеснок, а также на плодовые, ягодные и озимые зерновые культуры. «Для предотвращения вымерзания прикорневого слоя следует сделать по периметру кроны деревьев воздушную подушку 12−15 см из опила, торфа или перегноя. Многолетние культуры можно таким же образом защитить от холода — достаточно будет засыпать
Чтобы уменьшить негативное влияние малоснежных зим, эксперт советует садоводам позаботиться о своих растениях еще в сентябре и произвести «влагозарядковый полив», выливая на одно дерево от 10 до 15 ведер воды. Пропитавшись влагой, почва не будет иссушаться в случае отсутствия снежного покрова. При этом Михаил Карпухин заметил, что сейчас еще рано говорить о
Ранее «АиФ-Урал» сообщал, что свердловские чиновники также забеспокоились об отсутствии снега. Как рассказал заместитель главы администрации Екатеринбурга Владимир Гейко, малоснежная зима приводит к авариям на теплосетях и водопроводе. «Снежный покров сохраняет температуру грунта, а когда снега нет, грунт промерзает. В итоге мы наблюдаем повышение количества аварий на сетях водопровода, на тепловых сетях. Умеренно снежная зима была бы идеальна», — заявил чиновник в эфире программы «Открытая студия» на телеканале «41-Домашний».