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15:24 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

23 поселения на Кубани на сутки останутся без воды

Жителей просят обеспечить себя необходимыми запасами.

В рамках выполнения муниципального контракта компанией «Еврокомплект», предусматривающего работы по переврезке построенного водопровода, с 09:00 30 ноября до 10:00 1 декабря будет прекращена подача воды потребителям:

  • станица Вышестеблиевская;.

  • пос. Виноградный;.

  • станица Тамань;.

  • поселок Волна;.

  • поселок Прогресс;.

  • поселок Таманский;.

  • поселок Артющенко;.

  • поселок Веселовка;.

  • поселок Сенной;.

  • поселок Приморский;.

  • хутор Соленый;.

  • станица Ахтанизовская;.

  • поселок Пересыпь;.

  • поселок За Родину;.

  • станица Запорожская;.

  • поселок Красноармейский;.

  • поселок Батарейка;.

  • поселок Ильич;.

  • поселок Приазовский;.

  • поселок Юбилейный;.

  • поселок Волна Революции;.

  • станица Фонталовская;.

  • поселок Кучугуры.


Как сообщает пресс-служба компании, ГУП КК «Кубаньводкомплекс» приносит извинения за временные неудобства и просит всех потребителей заблаговременно обеспечить необходимые запасы воды.

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