23 поселения на Кубани на сутки останутся без воды
Жителей просят обеспечить себя необходимыми запасами.
Жителей просят обеспечить себя необходимыми запасами.
В рамках выполнения муниципального контракта компанией «Еврокомплект», предусматривающего работы по переврезке построенного водопровода, с 09:00 30 ноября до 10:00 1 декабря будет прекращена подача воды потребителям:
станица Вышестеблиевская;.
пос. Виноградный;.
станица Тамань;.
поселок Волна;.
поселок Прогресс;.
поселок Таманский;.
поселок Артющенко;.
поселок Веселовка;.
поселок Сенной;.
поселок Приморский;.
хутор Соленый;.
станица Ахтанизовская;.
поселок Пересыпь;.
поселок За Родину;.
станица Запорожская;.
поселок Красноармейский;.
поселок Батарейка;.
поселок Ильич;.
поселок Приазовский;.
поселок Юбилейный;.
поселок Волна Революции;.
станица Фонталовская;.
поселок Кучугуры.
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