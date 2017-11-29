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15:32 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский футболист сыграл за сборную ФНЛ

Дмитрий Скопинцев из «Балтики» забил гол команде итальянской серии Б.

Воронежский футболист Дмитрий Скопинцев сыграл за сборную ФНЛ против сборной подэлитного итальянского дивизиона серии Б во вторник, 29 ноября. Скопинцев провел на поле 60 минут и забил гол в ворота итальянцев.

Дмитрий Скопинцев родился в Воронеже в 1997 году, начал заниматься в СДЮСШОР № 15. В детстве он переехал в Москву, где попал в систему юношеских команд «Динамо». В 2014 году перебрался в «Зенит» из Санкт-Петербурга. С сентября 2015 года Скопинцев находился в системе команд австрийского «Ред Булл Зальцбург». Правами на полузащитника владеет «Ростов», сезон-17/18 он проводит на правах аренды в калининградской «Балтике».

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