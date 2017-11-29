Воронежский футболист сыграл за сборную ФНЛ
Дмитрий Скопинцев из «Балтики» забил гол команде итальянской серии Б.
Дмитрий Скопинцев из «Балтики» забил гол команде итальянской серии Б.
Воронежский футболист Дмитрий Скопинцев сыграл за сборную ФНЛ против сборной подэлитного итальянского дивизиона серии Б во вторник, 29 ноября. Скопинцев провел на поле 60 минут и забил гол в ворота итальянцев.
Дмитрий Скопинцев родился в Воронеже в 1997 году, начал заниматься в СДЮСШОР № 15. В детстве он переехал в Москву, где попал в систему юношеских команд «Динамо». В 2014 году перебрался в «Зенит» из