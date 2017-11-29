Воронежский футболист сыграл за сборную ФНЛ

Дмитрий Скопинцев родился в Воронеже в 1997 году, начал заниматься в СДЮСШОР № 15. В детстве он переехал в Москву, где попал в систему юношеских команд «Динамо». В 2014 году перебрался в «Зенит» из Санкт-Петербурга. С сентября 2015 года Скопинцев находился в системе команд австрийского «Ред Булл Зальцбург». Правами на полузащитника владеет «Ростов», сезон-17/18 он проводит на правах аренды в калининградской «Балтике».