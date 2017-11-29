Таблица размножения

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Президент России Владимир Путин предложил новую меру для повышения рождаемости в стране — пособие на первого ребенка. Подобные инициативы успешно действуют в ряде стран. Рассчитывать размер выплаты для каждой семьи будут исходя из прожиточного минимума в регионе. Однако выплаты положены не всем. В подробностях разбирался портал iz.ru.

Кто получит выплаты?

Новая дотация рассчитана прежде всего на малоимущих россиян. То есть выплаты будут адресными.

Претендовать на них смогут те родители, чей доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума в регионе на человека. Размер этого показателя устанавливается в каждом регионе.

Из бюджета на эти цели будет выделено за три года почти 145 млрд рублей. В среднем пособия будут получать около 370,5 тыс. семей. Деньги возьмут из резервных фондов президента и правительства, дополнительных изменений в бюджете на эти цели не потребуется.

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Когда начнут платить пособия?

Претендовать на выплату смогут родители, чей ребенок появится на свет после 1 января 2018 года. Доход семьи будет считаться с учетом всех ее членов, в том числе новорожденного. При этом не важно, работают родители или нет.

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Думаю, что это справедливо — в первую очередь поддержать тех, кто действительно нуждается. Владимир Путин Президент

Сколько денег дадут за ребенка?

Сумма пособия, в свою очередь, будет считаться исходя из размера прожиточного минимума на ребенка. У каждого региона он также свой. Средний показатель по стране во втором квартале года составил 11 163 рублей, прожиточный минимум для ребенка — 10 160 рублей.

По словам президента, размер выплаты будет немного расти с каждым годом: уже в следующем году средний размер пособия составит 10 523 рублей, через год — 10 836 рублей, а в 2020-м году — 11 143 рублей.

Таким образом, чтобы молодой семье в Москве получить выплату в 14 252 рублей, доход семьи из трех человек не должен превышать 84 339 рублей.

А, к примеру, в республике Ингушетия, где прожиточный минимум один из самых низких по стране — 9 319 рублей, доход молодой семьи не должен быть выше 41 935 рублей. На первого ребенка родители смогут получать 9 241 рубль.

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Какие пособия на детей существуют сейчас?

Для малоимущих семей размер пособия определяется региональными властями. Беременные женщины, вставшие на учет на ранних сроках, получают по 613 рублей в месяц. Кроме того, при рождении малыша одному из родителей предоставляют разовую выплату. В этом году она составила 16 350 рублей 33 копейки. Получить выплату можно по месту работы или через органы соцзащиты.

Уже после рождения ребенка работавшая женщина получает декретное пособие в размере до 40% от ее оклада на протяжении полутора лет. Однако максимальный размер этих выплат ограничен и составляет 23 120 рублей 66 копеек.

При рождении второго и последующих детей семья в праве претендовать на получение материнского капитала. Его размер в этом году составляет 453 026 рублей. Тратить средства можно на улучшение жилищных условий семьи, будущее образование ребенка или пенсию матери. Президент продлил действие программы еще на три года, а также предложил разрешить тратить часть капитала на частные ясли. Деньги можно будет тратить по достижении ребенком двухмесячного возраста.

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В чем смысл этой инициативы?

Идея состоит в том, чтобы россияне, которые из-за финансовых проблем откладывают рождение первенца, могли рассчитывать на помощь от государства.

По крайней мере, на первое время. Деньги будут выделяться до достижения ребенком полутора лет.

С другой стороны, меры соцподдержки принимаются на фоне прогнозируемой демографической ямы. Ее причины связаны с тем, что доля рожениц из многочисленного поколения 1980-х постепенно снижается, а полноценной смены им нет. Дело в том, что сейчас пришло время становиться матерями женщинам, рожденным в 1990-е. А в тот период в России рождаемость катастрофически обвалилась. Иначе говоря, молодых женщин, достигших детородного возраста, в стране будет не хватать.

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Правительство рассчитывает, что материальная поддержка малоимущих матерей поможет восстановить демографический рост в течение двух лет.

Общественники сходятся во мнении, что финансовая поддержка матерей — полезная инициатива. По мнению детского омбудсмена Анны Кузнецовой, предложенные меры «в той или иной степени должны кардинально изменить ситуацию».

Глава комиссии Общественной палаты (ОП) по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая считает, что для молодых женщин финансовая поддержка государства может стать «весомым доводом, чтобы не ставить впереди материнства карьерные цели».

С другой стороны, принимаемые меры могут подтолкнуть к деторождению самые бедные слои населения и увеличить число детей, рожденных в неблагополучных семьях.