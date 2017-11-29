Чиновники обнаружили в аэропорту «Храброво» нелегальные такси
Региональные власти обнаружили, что в аэропорту «Храброво» работают нелегальные такси. Водители занимаются доставкой пассажиров и багажа в Калининград, не имея соответствующих разрешений.
Региональные власти обнаружили, что в аэропорту «Храброво» работают нелегальные такси. Водители занимаются доставкой пассажиров и багажа в Калининград, не имея соответствующих разрешений.
Вопрос обсуждали во вторник, 28 ноября, на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которая проходила под руководством
Принято решение на постоянной основе проводить рейдовые мероприятия ГИБДД совместно с региональным министерством развития инфраструктуры, — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в
Стоит отметить, что в начале 2017 года Госавтоинспекция провела в Калининградской области масштабную проверку автомобилей такси. Сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 126 водителей, нарушивших ПДД. В 38 случаях выявили неисправности машин, при которых запрещена эксплуатация.
Проверить такси на наличие лицензии можно с помощью специального сервиса, который запустили в регионе в 2016 году. Для этого необходимо набрать три цифры государственного номера автомобиля.