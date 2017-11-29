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17:30 (мск), источник: Калининград.Ru

Чиновники обнаружили в аэропорту «Храброво» нелегальные такси

Региональные власти обнаружили, что в аэропорту «Храброво» работают нелегальные такси. Водители занимаются доставкой пассажиров и багажа в Калининград, не имея соответствующих разрешений.

Источник: Калининград.Ru

Вопрос обсуждали во вторник, 28 ноября, на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которая проходила под руководством вице-премьера областного правительства Александра Рольбинова. Чиновники намерены усилить контроль за таксистами.

Принято решение на постоянной основе проводить рейдовые мероприятия ГИБДД совместно с региональным министерством развития инфраструктуры, — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе правительства.

Стоит отметить, что в начале 2017 года Госавтоинспекция провела в Калининградской области масштабную проверку автомобилей такси. Сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 126 водителей, нарушивших ПДД. В 38 случаях выявили неисправности машин, при которых запрещена эксплуатация.

Проверить такси на наличие лицензии можно с помощью специального сервиса, который запустили в регионе в 2016 году. Для этого необходимо набрать три цифры государственного номера автомобиля.

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