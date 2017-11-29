Путин призвал не путать спорт со спиртом

Источник: РИА "Новости"

Президент Владимир Путин заявил, что слова «спорт» и «спирт» отличаются всего на одну букву, «но разница колоссальная», передают «РИА Новости». Так он ответил на вопрос одного из работников ремонтно-экипировочного депо на железнодорожной станции «Москва-Киевская», который спросил президента о том, что помогает ему находить энергию и силы при плотном графике.

Есть такое слово “спорт”. Не путать со “спиртом”. Разница всего в одну букву, видите? Но на самом деле эта разница колоссальная. Это вот один из секретов. Владимир Путин

Он также подчеркнул, что работа должна приносить удовлетворение и пользу другим людям. «Это подстегивает, подталкивает и помогает работать», — добавил глава государства.

В ноябре 2015 года президент России говорил, что не стремится заставлять своих подчиненных заниматься спортом, но старается побудить их быть в хорошей физической форме.

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«Это та сфера, где строго спрашивать нельзя, нельзя заставить. Нужно побудить людей заниматься спортом и физической культурой. И если действовать таким достаточно тонким способом, то тогда успех обеспечен», — говорил он в интервью телеканалу «Матч ТВ».

В том же году федеральные телеканалы показали совместную тренировку Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева в спортзале.

Годом ранее в том, что под влиянием Путина бросил курить, признался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Тогда же Песков рассказал о язвительных замечаниях, которые Путин иногда делает заядлым курильщикам.