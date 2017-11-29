Путин призвал не путать спорт со спиртом
Во время встречи с работниками депо на железнодорожной станции «Москва-Киевская» президент рассказал, что помогает ему оставаться в форме, и о том, чем отличается «спорт» от «спирта».
Во время встречи с работниками депо на железнодорожной станции «Москва-Киевская» президент рассказал, что помогает ему оставаться в форме, и о том, чем отличается «спорт» от «спирта».
Президент Владимир Путин заявил, что слова «спорт» и «спирт» отличаются всего на одну букву, «но разница колоссальная», передают «РИА Новости». Так он ответил на вопрос одного из работников
Есть такое слово “спорт”. Не путать со “спиртом”. Разница всего в одну букву, видите? Но на самом деле эта разница колоссальная. Это вот один из секретов.
Он также подчеркнул, что работа должна приносить удовлетворение и пользу другим людям. «Это подстегивает, подталкивает и помогает работать», — добавил глава государства.
В ноябре 2015 года президент России говорил, что не стремится заставлять своих подчиненных заниматься спортом, но старается побудить их быть в хорошей физической форме.
«Это та сфера, где строго спрашивать нельзя, нельзя заставить. Нужно побудить людей заниматься спортом и физической культурой. И если действовать таким достаточно тонким способом, то тогда успех обеспечен», — говорил он в интервью телеканалу «Матч ТВ».
В том же году федеральные телеканалы показали совместную тренировку Путина и
Годом ранее в том, что под влиянием Путина бросил курить, признался
В июне 2017 года, во время визита в детский лагерь «Артек», Путин встретился с отдыхающими там детьми. После того, как дети рассказали ему о своей экскурсии на винзавод в Массандре, президент сообщил, что вину предпочитает кефир, сок и кисель.