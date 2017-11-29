Конец осени и начало зимы в Башкирии будут малоснежными
УФА, 29 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Последние дни ноября и начало зимы в Башкортостане будут малоснежными, но морозными, прогнозируют синоптики.
УФА, 29 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Последние дни ноября и начало зимы в Башкортостане будут малоснежными, но морозными, прогнозируют синоптики.
Крайний месяц осени в этом году выдался удивительно малоснежным. На данный момент снежный покров незначительной высоты 1−10 см наблюдается на 70% территории республики.
На текущей неделе вероятность осадков также ожидается небольшой, информирует Башгидромет. Погоду в республике
Завтра, 30 ноября, а также в первый день календарной зимы, 1 декабря, местами ожидается слабый снег. Температура воздуха ночью составит -5,-10, в отдельных районах понизится до -15,-20, днем будет -2,-7, местами до -12 градусов.