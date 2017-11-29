Конец осени и начало зимы в Башкирии будут малоснежными

Крайний месяц осени в этом году выдался удивительно малоснежным. На данный момент снежный покров незначительной высоты 1−10 см наблюдается на 70% территории республики.

На текущей неделе вероятность осадков также ожидается небольшой, информирует Башгидромет. Погоду в республике по-прежнему будет определять антициклон, во второй половине недели он усилится. Фон температур за счет радиационного выхолаживания при ясном небе будет ощутимо ниже, чем на прошедшей неделе, и приблизится к обычным значениям.