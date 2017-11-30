Новый логотип УФФ: выбор за народом

Источник: UzReport.news

Компания Digital Panda совместно с Федерацией футбола Узбекистана запускает конкурс для всех дизайнеров страны. Суть конкурса заключается в том, что дизайнеры могут предоставлять разработанные варианты логотипов, а лучшие из них будут выбраны путем народного голосования. Конкурс будет состоять из четырех этапов: прием дизайнерских работ, отбор в шорт-лист членами жюри Федерации, публикация на специальном сайте и народное голосование.

Логотип — занимает особое место среди всех звеньев айдентики компании. Он выражает суть компании, говорит о целях и ценностях. Многие известные бизнес-гиганты периодически обновляют логотип, чтобы соответствовать духу времени. Для честного и открытого голосования все логотипы для Федерации футбола будут размещены на специальном сайте.

Результаты голосования будут доступны всем пользователям ресурса. Для того, чтобы проголосовать за понравившийся логотип у пользователя будет один голос для логотипа в каждой категории. Во избежание спорных моментов, для голосования необходимо будет зарегистрироваться на сайте и предоставить свой электронный адрес.

Такой подход к идентификации пользователей сделает процесс голосования честным и открытым. Футбол это всенародная любимая игра в нашей стране, поэтому и логотип должен выбирать народ.

Этот конкурс призван объединить футбольных болельщиков и всех, кому эта тема близка и не безразлична.

Отметим, что Рекламное агентство Digital Panda является эксклюзивным представителем Mail.ru Group в Узбекистане.