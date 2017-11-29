Погода в Беларуси в первые дни зимы: снег выпадет, растает и снова выпадет, а ветер усилится до 20 м/с

Источник: Комсомольская правда

Ночью и утром в четверг в стране ожидаются осадки в виде мокрого снега, а днем — в основном, по юго-западной части Беларуси.

Начнется сильный ветер порывами до 14 м/с, а по восточной половине страны — до 15−18 м/с. Температура ночью ожидается от минус 4 до плюс 1, а днем — от нуля до плюс 5 градусов.

В пятницу, 1 декабря, на большей части территории Беларуси прогнозируют усиление теплого ветра с порывами вплоть до 15−20 м/с.