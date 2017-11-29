Погода в Беларуси в первые дни зимы: снег выпадет, растает и снова выпадет, а ветер усилится до 20 м/с
В четверг, 30 ноября, и пятницу, 1 декабря, погода в Беларуси ухудшится, синоптики предупреждают об оранжевом уровне опасности.
В четверг, 30 ноября, и пятницу, 1 декабря, погода в Беларуси ухудшится, синоптики предупреждают об оранжевом уровне опасности.
Ночью и утром в четверг в стране ожидаются осадки в виде мокрого снега, а днем — в основном, по
Начнется сильный ветер порывами до 14 м/с, а по восточной половине страны — до 15−18 м/с. Температура ночью ожидается от минус 4 до плюс 1, а днем — от нуля до плюс 5 градусов.
В пятницу, 1 декабря, на большей части территории Беларуси прогнозируют усиление теплого ветра с порывами вплоть до 15−20 м/с.
В первый день зимы температура будет плюсовая: от 1 до 8 градусов тепла. Но на выходных опять похолодает до нуля — минус 3 градусов и выпадет новый снег, ветер утихнет.