В ближайшие часы погода в Симферополе резко ухудшится

Источник: РИА "Новости"

«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, в ближайшие 2−3 часа 29 ноября и до конца суток в Симферополе ожидается очень сильный дождь», — отметили в ведомстве.

Спасатели просят жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности при непогоде. В частности, при сильных ливнях стоит воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаться в помещении. Если ливень застал на улице, нельзя спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения, стоит укрыться и переждать непогоду в здании.