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15:41 (мск), источник: РИА Крым

В ближайшие часы погода в Симферополе резко ухудшится

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости Крым. В ближайшие часы на крымскую столицу обрушатся ливни — объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС.

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Источник: РИА "Новости"

«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, в ближайшие 2−3 часа 29 ноября и до конца суток в Симферополе ожидается очень сильный дождь», — отметили в ведомстве.

Спасатели просят жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности при непогоде. В частности, при сильных ливнях стоит воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаться в помещении. Если ливень застал на улице, нельзя спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения, стоит укрыться и переждать непогоду в здании.

«Если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень», — посоветовали в МЧС.

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