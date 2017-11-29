В ближайшие часы погода в Симферополе резко ухудшится
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости Крым. В ближайшие часы на крымскую столицу обрушатся ливни — объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости Крым. В ближайшие часы на крымскую столицу обрушатся ливни — объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в
«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, в ближайшие 2−3 часа 29 ноября и до конца суток в Симферополе ожидается очень сильный дождь», — отметили в ведомстве.
Спасатели просят жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности при непогоде. В частности, при сильных ливнях стоит воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаться в помещении. Если ливень застал на улице, нельзя спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения, стоит укрыться и переждать непогоду в здании.
«Если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень», — посоветовали в МЧС.