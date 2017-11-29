В Новокуйбышевске планируют установить памятник пограничникам и чекистам

В Новокуйбышевске на инвестсовете, который прошел сегодня в администрации города, предложили установить в городе памятник чекистам и пограничникам, сообщает gorodnsk63.ru Проект представлен Обществом ветеранов спецслужб и приурочен к 100-летию ГЧК. На него планируется потратить около 5 млн рублей, часть из которых ветераны ФСБ и КГБ готовы предоставить из личных средств. Памятник будет изготовлен в Тольятти.