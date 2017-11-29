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16:03 (мск), источник: Pro Город Самара

В Новокуйбышевске планируют установить памятник пограничникам и чекистам

На проект планируется потратить около 5 млн рублей.

В Новокуйбышевске на инвестсовете, который прошел сегодня в администрации города, предложили установить в городе памятник чекистам и пограничникам, сообщает gorodnsk63.ru Проект представлен Обществом ветеранов спецслужб и приурочен к 100-летию ГЧК. На него планируется потратить около 5 млн рублей, часть из которых ветераны ФСБ и КГБ готовы предоставить из личных средств. Памятник будет изготовлен в Тольятти.

Стелу предлагали установить в сквере за Вечным огнем, но там она может помешать грядущей реконструкции ДК. Также предложили вариант размещения в сквере Слава Труду со стороны улицы Дзержинского.

Напомним, что на данный момент в Новокуйбышевске «разгорается» скандал по поводу установки памятника белочехам.

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