В Новокуйбышевске планируют установить памятник пограничникам и чекистам
На проект планируется потратить около 5 млн рублей.
На проект планируется потратить около 5 млн рублей.
В Новокуйбышевске на инвестсовете, который прошел сегодня в администрации города, предложили установить в городе памятник чекистам и пограничникам, сообщает gorodnsk63.ru Проект представлен Обществом ветеранов спецслужб и приурочен к 100-летию ГЧК. На него планируется потратить около 5 млн рублей, часть из которых ветераны ФСБ и КГБ готовы предоставить из личных средств. Памятник будет изготовлен в Тольятти.
Стелу предлагали установить в сквере за Вечным огнем, но там она может помешать грядущей реконструкции ДК. Также предложили вариант размещения в сквере Слава Труду со стороны улицы Дзержинского.
Напомним, что на данный момент в Новокуйбышевске «разгорается» скандал по поводу установки памятника белочехам.