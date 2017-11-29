Вокруг Уфы может появиться лесопарковый «зелёный пояс»
В Курултае Башкирии обсудили перспективу его создания.
В Курултае Башкирии обсудили перспективу его создания.
Депутаты Госсобрания республики 29 ноября рассмотрели вопрос «О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг городского округа город Уфа Республики Башкортостан», сообщает
На заседании рассмотрели предложение о создании такого пояса на территории Уфимского района вблизи населенных пунктов Нижегородка, Таптыково, Зубово и санатория Юматово.
Участники заседания пришли к мнению о том, что на данный момент отсутствует мотивировка создания лесопаркового пояса именно в указанных границах. Было отмечено, что в соответствии с Федеральным законом в лесопарковый зеленый пояс могут быть включены леса, расположенные на территории города либо примыкающие к городским лесам и составляющие с ними единую экосистему. А предлагаемая площадь к городским лесам не примыкает и одну экосистему с ними не образует.
«Нужна юридическая проработка данного вопроса, четкое определение границ зеленого пояса. При необходимости создадим специальную рабочую группу, которая учтет все нюансы и даст рекомендации по процедуре создания зеленого пояса вокруг Уфы и по его площади», — прокомментировал председатель Курултая Константин Толкачёв.