Вокруг Уфы может появиться лесопарковый «зелёный пояс»

Участники заседания пришли к мнению о том, что на данный момент отсутствует мотивировка создания лесопаркового пояса именно в указанных границах. Было отмечено, что в соответствии с Федеральным законом в лесопарковый зеленый пояс могут быть включены леса, расположенные на территории города либо примыкающие к городским лесам и составляющие с ними единую экосистему. А предлагаемая площадь к городским лесам не примыкает и одну экосистему с ними не образует.