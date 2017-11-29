В Казани похолодает до -4 градусов
30 ноября в Казани ожидается облачная погода, днем будет без осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.
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30 ноября в Казани ожидается облачная погода, днем будет без осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.
Ветер неустойчивый слабый. Минимальная температура воздуха ночью 6−8 градусов мороза.
Максимальная температура воздуха днем 2−4 градуса мороза. На дорогах местами гололедица.