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16:07 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани похолодает до -4 градусов

30 ноября в Казани ожидается облачная погода, днем будет без осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 81% 765 мм рт. ст. 3 м/с

Ветер неустойчивый слабый. Минимальная температура воздуха ночью 6−8 градусов мороза.

Максимальная температура воздуха днем 2−4 градуса мороза. На дорогах местами гололедица.

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