Дирижера Валерия Гергиева номинировали на премию «Грэмми»

Источник: Комсомольская правда

Самая престижная, авторитетная и желанная премия «Грэмми» вручается Американской академией звукозаписи с 1958 года. Это как «Оскар», только музыкальный. Каждую зиму певцы, коллективы, продюсеры, композиторы с замиранием сердца ждут объявления результатов голосования. Конкуренция огромная. За главную награду — золотой граммофон — сражаются профессионалы со всего мира.

Во вторник вечером организаторы огласили полный список претендентов на победу во всех 84 категориях 60-ой юбилейной премии. Одним из номинантов стал художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. Российского дирижера отметили в категории «Лучшая оперная запись» за «Золотого петушка» Николая Римского-Корсакова.

Диск был выпущен в мае 2017 года. Вместе с Гергиевым произведение исполнил оркестр Мариинского театра и солисты Владимир Феляуэр, Аида Гарифуллина и Кира Логинова. Звукорежиссером выступил Илья Петров. Все они также номинированы на «Грэмми».

Приятная новость настигла труппу на гастролях во Владивостоке. 29 и 30 ноября Валерий Гергиев совместно с пианистом Денисом Мацуевым и симфоническим оркестром Мариинского театра исполняют для приморского зрителя произведения Сергея Рахманинова.

— Прямо сейчас мэстро стоит за пультом. Поздравить его сейчас, к сожалению, не удастся. Мы комментировать не можем, хотелось бы, чтобы он сам поделился своими эмоциями и рассказал об отношении к номинации, — сказала «Комсомолке» сотрудник пресс-службы Мариинского театра Екатерина Ордовская.

«ДАВНО ЗАСЛУЖИЛ»

Оперный певец Василий Герелло радости за коллег не скрывает. Солист Мариинского театра считает, что Валерий Гергиев премию «Грэмми» уже давно заслужил.

— Я всегда рад за наших, а тем более за Валерия Абисаловича. Я «за» всеми руками. Он потрясающий музыкант и дирижер. Лучший в своем деле. Поэтому я буду за него держать кулачки, — высказался Герелло.

Помимо Мариинского театра в категории «Лучшая оперная запись» выступают еще четыре коллектива.

— Также в число номинантов вошли Ганс Граф и Хьюстонский симфонический оркестр («Воццек» Альбана Берга), Il Pomo D’Oro под управлением Георгия Петру («Оттон, король Германский» Георга Фридриха Генделя), в двух номинациях представлен коллектив Метрополитен-оперы — за запись оперы «Лулу» Альбана Берга под управлением Лотара Кёнигса и оперы «Искатели жемчуга» Жоржа Бизе под управлением Джанандреа Нозеды, — уточняют в пресс-службе театра.

Имена победителей станут известны 28 января. Награждение состоится на сцене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Поедут ли на него петербуржцы пока не известно.

КСТАТИ