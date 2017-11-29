Урожай цитрусовых собрали в ботаническом саду Пермского госуниверситета
Пермь. 29 ноября.
Пермь. 29 ноября.
Наиболее урожайным оказался лимон «Павловский». Это распространенный сорт, который можно выращивать в комнатных условиях. Его собрано более 6 кг.
У сорта «Пандероза» созрели плоды максимального размера — весом более 700 гр. Наиболее вкусные плоды, с тонкой корочкой и приятным ароматом, у лимона Мейера, отмечает
«Коллекция цитрусовых ботанического сада ПГНИУ — самая крупная в России. Коллекция насчитывает более 150 растений, которые представлены разнообразными видами, сортами и формами. Это всем известные лимоны, апельсины, мандарины, помело, грейпфруты, лайм, бергамот и многие другие», — приводятся в сообщении слова директора ботанического сада Сергея Шумихина.