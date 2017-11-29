Урожай цитрусовых собрали в ботаническом саду Пермского госуниверситета

Наиболее урожайным оказался лимон «Павловский». Это распространенный сорт, который можно выращивать в комнатных условиях. Его собрано более 6 кг.

У сорта «Пандероза» созрели плоды максимального размера — весом более 700 гр. Наиболее вкусные плоды, с тонкой корочкой и приятным ароматом, у лимона Мейера, отмечает пресс-служба.