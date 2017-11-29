Надземный пешеходный переход построят возле остановки «Курорт Ангара» в Иркутске

Рабочие уже забетонировали 12 опорных колонн. Об этом на месте мэру города Дмитрию Бердникову доложил начальник Иркутского управления капстроительства. Илья Кручинин рассказал — монтаж конструкций начнётся после 10 декабря. Переход строят по муниципальной программе «Дороги города Иркутска». На 20 миллионов рублей из городского бюджета установят мостовое перекрытие и устроят безопасные подходы. Будет даже подъёмник для маломобильных людей.