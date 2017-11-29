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17:25 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге будут отмечать день окончания битвы за Ленинград

В Петербурге появится ещё одна памятная военная дата — День окончания битвы за Ленинград. Законопроект 29 ноября утвердили в первом чтении депутаты городского Законодательного собрания. Формат мероприятия ещё предстоит определить, но уже сейчас можно сказать, что выходным он не станет.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», говоря о планах на 9 августа — дне окончания одного из самых длительных сражений за Великую Отечественную войну (битва длилась с 10 июля 1941 по 9 августа 1944 года — Прим.ред.), спикер городского Законодательно собрания Вячеслав Макаров был настроен решительно. «Безусловно мы вносим его (9 августа — Прим. ред.) в перечень памятных дат, — заявил он ещё до голосования. — Это тот самый день, когда были отодвинуты фашистские войска».

Предполагается, что финансировать мероприятие будут из бюджета. Пока не ясно, на какой именно комитет будут возложены расходы и как будет проходить празднование: будут ли это акции в районах, или же концерт в центре города. Прежде необходимо было внести дату в официальный перечень. Статус выходного для исторического дня даже не рассматривался, поскольку для этого 9 августа необходимо утвердить на федеральном уровне.

Пока же, как отметил инициировавший новшество единоросс Денис Четырбок, историческая несправедливость устранена. Руководитель комитета по законодательству отметил, что хорошо бы в этот день поздравить ветеранов. Он надеется, что праздновать окончание Ленинградской битвы будут всё-таки на городском уровне.

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