В Петербурге будут отмечать день окончания битвы за Ленинград

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», говоря о планах на 9 августа — дне окончания одного из самых длительных сражений за Великую Отечественную войну (битва длилась с 10 июля 1941 по 9 августа 1944 года — Прим.ред.), спикер городского Законодательно собрания Вячеслав Макаров был настроен решительно. «Безусловно мы вносим его (9 августа — Прим. ред.) в перечень памятных дат, — заявил он ещё до голосования. — Это тот самый день, когда были отодвинуты фашистские войска».

Предполагается, что финансировать мероприятие будут из бюджета. Пока не ясно, на какой именно комитет будут возложены расходы и как будет проходить празднование: будут ли это акции в районах, или же концерт в центре города. Прежде необходимо было внести дату в официальный перечень. Статус выходного для исторического дня даже не рассматривался, поскольку для этого 9 августа необходимо утвердить на федеральном уровне.