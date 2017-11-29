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19:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Бобслеист из Братска Александр Касьянов пожизненно отстранен от Олимпиад

Международный олимпийский комитет дисквалифицировал Александра Касьянова за нарушения антидопинговых правил.

Источник: пресс-служба администрации Братска

Еще одна неприятная новость для бобслеистов из Иркутской области. Знаменитый пилот из Братска Александр Касьянов пожизненно отстранен от Олимпийских игр Международным олимпийским комитетом во главе с Денисом Освальдом. Участвовать в Олимпиадах ему и еще другим российским бобслеистам Алексею Пушкареву и Ильвиру Хузину, запретили в любом качестве. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба МОК.

Причины отстранения все те же — нарушения антидопинговых правил. Напомним, 24 ноября по этой же причине лишили золота Олимпиады 2014 в Сочи и дисквалифицировали другого знаменитого братского бобслеиста Александра Зубкова, а также иркутянина Алексея Негодайло.

Напомним, Александр Касьянов на Играх в Сочи стал четвертым. После дисквалификации Зубкова, именно экипаж Касьянова должен был подняться на одну строчку и претендовать на бронзу Сочи. А на данный момент он является лидером сборной России, действующим обладателем Кубка мира. Кроме того, Александр один из главных претендентов на золотую медаль Олимпиады 2018 в Южной Корее.

«Комсомольская правда» в Иркутске дозвонилась до Александра Касьянова. Сейчас он находится на сборах в Германии. Спортсмен вежливо попросил связаться с ним через несколько часов.

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