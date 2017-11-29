Бобслеист из Братска Александр Касьянов пожизненно отстранен от Олимпиад
Международный олимпийский комитет дисквалифицировал Александра Касьянова за нарушения антидопинговых правил.
Международный олимпийский комитет дисквалифицировал Александра Касьянова за нарушения антидопинговых правил.
Еще одна неприятная новость для бобслеистов из Иркутской области. Знаменитый пилот из Братска Александр Касьянов пожизненно отстранен от Олимпийских игр Международным олимпийским комитетом во главе с Денисом Освальдом. Участвовать в Олимпиадах ему и еще другим российским бобслеистам Алексею Пушкареву и Ильвиру Хузину, запретили в любом качестве. Об этом 29 ноября сообщает
Причины отстранения все те же — нарушения антидопинговых правил. Напомним, 24 ноября по этой же причине лишили золота Олимпиады 2014 в Сочи и дисквалифицировали другого знаменитого братского бобслеиста Александра Зубкова, а также иркутянина Алексея Негодайло.
Напомним, Александр Касьянов на Играх в Сочи стал четвертым. После дисквалификации Зубкова, именно экипаж Касьянова должен был подняться на одну строчку и претендовать на бронзу Сочи. А на данный момент он является лидером сборной России, действующим обладателем Кубка мира. Кроме того, Александр один из главных претендентов на золотую медаль Олимпиады 2018 в Южной Корее.
«Комсомольская правда» в Иркутске дозвонилась до Александра Касьянова. Сейчас он находится на сборах в Германии. Спортсмен вежливо попросил связаться с ним через несколько часов.