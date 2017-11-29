МОК пожизненно отстранил башкирского спортсмена Ильвира Хузина

Напомним, ранее комиссия МОК лишила сборную России 10 медалей ОИ-2014. Из них четыре в лыжных гонках: золото Александра Легкова в марафоне, серебро мужской сборной России в эстафете 4 по 10 километров, а также две серебряные награды Максима Вылегжанина (марафон и командный спринт); две золотые бобслеиста Зубкова, две в скелетоне — золото Александра Третьякова и бронза Елены Никитиной, а также две в биатлоне — серебро женской сборной в эстафете и серебро Ольги Вилухиной в спринте. Таким образом, в активе россиян осталось девять золотых медалей, сборная России лишилась первого места в общекомандном зачете.