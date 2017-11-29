Гололед замедлит КАД в Санкт-Петербурге

Источник: Reuters

На КАД в районе развязки с Софийской улицей на зиму ограничат движение, передает «Водитель Петербурга».

Движение ограничат на участках с 59-й по 62-й километр внутреннего кольца и с 79-го по 82-й километр внешнего кольца КАД. С 1 декабря 2017 года там можно будет ехать не быстрее 50 километров в час.

«Ограничение будет введено из-за опасности попадания противогололедных реагентов на линии электропередачи», — уточняют в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».