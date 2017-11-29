Гололед замедлит КАД в Санкт-Петербурге
В районе развязки КАД с Софийской улицей всю зиму будет снижен скоростной режим.
В районе развязки КАД с Софийской улицей всю зиму будет снижен скоростной режим.
На КАД в районе развязки с Софийской улицей на зиму ограничат движение, передает «Водитель Петербурга».
Движение ограничат на участках с 59-й по 62-й километр внутреннего кольца и с 79-го по 82-й километр внешнего кольца КАД. С 1 декабря 2017 года там можно будет ехать не быстрее 50 километров в час.
«Ограничение будет введено
Специалисты обещают, что зимой на трассе будут чаще убирать снег. Также работники постараются по минимуму использовать противогололедные реагенты.