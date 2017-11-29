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18:22 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Гололед замедлит КАД в Санкт-Петербурге

В районе развязки КАД с Софийской улицей всю зиму будет снижен скоростной режим.

Источник: Reuters

На КАД в районе развязки с Софийской улицей на зиму ограничат движение, передает «Водитель Петербурга».

Движение ограничат на участках с 59-й по 62-й километр внутреннего кольца и с 79-го по 82-й километр внешнего кольца КАД. С 1 декабря 2017 года там можно будет ехать не быстрее 50 километров в час.

«Ограничение будет введено из-за опасности попадания противогололедных реагентов на линии электропередачи», — уточняют в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Специалисты обещают, что зимой на трассе будут чаще убирать снег. Также работники постараются по минимуму использовать противогололедные реагенты.

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