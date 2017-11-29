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17:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде убрали «пиранью» с речпорта

В среду, 29 ноября, со здания речного порта Волгограда демонтировали вывеску с изображением пираньи.

Источник: Комсомольская правда

Когда-то на втором этаже речпорта располагался одноименный ночной клуб. Заведение закрылось много лет назад, а массивная вывеска с изображением хищной рыбы продолжала напоминать о былых временах.

Как сообщает «КП-Волгоград», вывеску по требованию администрации демонтировала компания, которой принадлежал клуб. Такое требование получили и все арендаторы. Причина — в грядущей реконструкции речного порта. Убрали с фасада и яркие баннеры, которых там было немало.

Напомним, речпорт в 2018 году преобразится. Уже в октябре этого года собственники начали приводить территорию в порядок. В складчину они вымостят плиткой тротуары, здание побелят-покрасят. А в шайбе откроют ресторан, кафе и конференц-зал. Причем снаружи ее подсветят.

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