В Волгограде убрали «пиранью» с речпорта

Источник: Комсомольская правда

Когда-то на втором этаже речпорта располагался одноименный ночной клуб. Заведение закрылось много лет назад, а массивная вывеска с изображением хищной рыбы продолжала напоминать о былых временах.

Как сообщает «КП-Волгоград», вывеску по требованию администрации демонтировала компания, которой принадлежал клуб. Такое требование получили и все арендаторы. Причина — в грядущей реконструкции речного порта. Убрали с фасада и яркие баннеры, которых там было немало.