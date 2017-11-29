В Волгограде убрали «пиранью» с речпорта
В среду, 29 ноября, со здания речного порта Волгограда демонтировали вывеску с изображением пираньи.
В среду, 29 ноября, со здания речного порта Волгограда демонтировали вывеску с изображением пираньи.
Как сообщает «КП-Волгоград», вывеску по требованию администрации демонтировала компания, которой принадлежал клуб. Такое требование получили и все арендаторы. Причина — в грядущей реконструкции речного порта. Убрали с фасада и яркие баннеры, которых там было немало.
Напомним, речпорт в 2018 году преобразится. Уже в октябре этого года собственники начали приводить территорию в порядок. В складчину они вымостят плиткой тротуары, здание