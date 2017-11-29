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16:58 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре завершили строительство фонтана на 4 очереди набережной

Реконструкция четвертой очереди набережной Волги в Самаре выполнена на 70%. Как сообщают в администрации города, сейчас на стройплощадке трудятся 65 человек и 12 единиц техники.

Источник: samadm.ru

По словам подрядчика, реконструкция набережной находится на одной из последних стадий, все основные работы уже завершены.

«Выполнены все демонтажные и бетонные работы на объекте. Готов амфитеатр, завершено строительство хозяйственно-бытового комплекса, в котором будут располагаться бытовые помещения, пункт охраны и туалет для маломобильных групп населения, — рассказал подрядчик. — Одной из новых достопримечательностей набережной станет каскадный фонтан. Все бетонные работы здесь тоже уже завершены, в настоящее время идет облицовка».

Также рабочие обновили стелу «Ладья»: отремонтировали основание и облицевали гранитом нижнюю часть скульптурной композиции. Кроме того, «парус» покрасили и нанесли на него специальное покрытие, которое защитит его от граффити.

Напомним, в рамках реконструкции на набережной заменят инженерные коммуникации, асфальтовое покрытие и проведут ремонт подпорной стены. Также на набережной установят подъемники для людей с ограниченными возможностями, построят новый стационарный общественный туалет, установят видеонаблюдение, спортивные и детские площадки, обновят освещение, посадят деревья и кустарники. Срок окончания работ — март 2018 года.

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