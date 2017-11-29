В Самаре завершили строительство фонтана на 4 очереди набережной

Источник: samadm.ru

По словам подрядчика, реконструкция набережной находится на одной из последних стадий, все основные работы уже завершены.

«Выполнены все демонтажные и бетонные работы на объекте. Готов амфитеатр, завершено строительство хозяйственно-бытового комплекса, в котором будут располагаться бытовые помещения, пункт охраны и туалет для маломобильных групп населения, — рассказал подрядчик. — Одной из новых достопримечательностей набережной станет каскадный фонтан. Все бетонные работы здесь тоже уже завершены, в настоящее время идет облицовка».

Также рабочие обновили стелу «Ладья»: отремонтировали основание и облицевали гранитом нижнюю часть скульптурной композиции. Кроме того, «парус» покрасили и нанесли на него специальное покрытие, которое защитит его от граффити.