В Самаре завершили строительство фонтана на 4 очереди набережной
Реконструкция четвертой очереди набережной Волги в Самаре выполнена на 70%. Как сообщают в администрации города, сейчас на стройплощадке трудятся 65 человек и 12 единиц техники.
Реконструкция четвертой очереди набережной Волги в Самаре выполнена на 70%. Как сообщают в администрации города, сейчас на стройплощадке трудятся 65 человек и 12 единиц техники.
По словам подрядчика, реконструкция набережной находится на одной из последних стадий, все основные работы уже завершены.
«Выполнены все демонтажные и бетонные работы на объекте. Готов амфитеатр, завершено строительство
Также рабочие обновили стелу «Ладья»: отремонтировали основание и облицевали гранитом нижнюю часть скульптурной композиции. Кроме того, «парус» покрасили и нанесли на него специальное покрытие, которое защитит его от граффити.
Напомним, в рамках реконструкции на набережной заменят инженерные коммуникации, асфальтовое покрытие и проведут ремонт подпорной стены. Также на набережной установят подъемники для людей с ограниченными возможностями, построят новый стационарный общественный туалет, установят видеонаблюдение, спортивные и детские площадки, обновят освещение, посадят деревья и кустарники. Срок окончания работ — март 2018 года.