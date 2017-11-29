В Волгограде поощрят добросовестных плательщиков

Источник: РИАЦ

Принять участие в конкурсе смогут абоненты, проживающие в частных домовладениях. Главное условие — отсутствие задолженности по оплате за водоснабжение. Среди этих абонентов «Концессии водоснабжения» и разыграют 25 сертификатов на товары для дома.

Абонент, мечтающий о призе от компании, не должен иметь задолженность перед поставщиком ресурсов, то есть вовремя оплачивать счета за холодное водоснабжение и водоотведение, включая ноябрьские. При этом текущие платежи или задолженностей следует погасить в срок до 31 декабря 2017 года.

ООО «Концессии водоснабжения» в качестве поощрения своим самым добросовестным абонентам выделяет пять сертификатов на сумму 4000 рублей, для других «призеров» — на сумму в 1000 руб. Имена обладателей независимая комиссия назовет во второй половине января.

Чтобы стать участником акции, заявлений писать не нужно. Не требуются и справки: компьютерная программа покажет лицевые счета, которые соответствуют условиям конкурсного отбора. Иными словами, любой добросовестный плательщик будет претендентом на приз. Узнать о своих шансах, то есть получить информацию о состоянии лицевого счета, можно в личном кабинете на сайте или по телефону, указанному на обратной стороне платежной квитанции.