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17:15 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде поощрят добросовестных плательщиков

Акцию «Добросовестный плательщик 2017» в преддверии Нового года проводит компания «Концессии водоснабжения».

Источник: РИАЦ

Принять участие в конкурсе смогут абоненты, проживающие в частных домовладениях. Главное условие — отсутствие задолженности по оплате за водоснабжение. Среди этих абонентов «Концессии водоснабжения» и разыграют 25 сертификатов на товары для дома.

Абонент, мечтающий о призе от компании, не должен иметь задолженность перед поставщиком ресурсов, то есть вовремя оплачивать счета за холодное водоснабжение и водоотведение, включая ноябрьские. При этом текущие платежи или задолженностей следует погасить в срок до 31 декабря 2017 года.

ООО «Концессии водоснабжения» в качестве поощрения своим самым добросовестным абонентам выделяет пять сертификатов на сумму 4000 рублей, для других «призеров» — на сумму в 1000 руб. Имена обладателей независимая комиссия назовет во второй половине января.

Чтобы стать участником акции, заявлений писать не нужно. Не требуются и справки: компьютерная программа покажет лицевые счета, которые соответствуют условиям конкурсного отбора. Иными словами, любой добросовестный плательщик будет претендентом на приз. Узнать о своих шансах, то есть получить информацию о состоянии лицевого счета, можно в личном кабинете на сайте или по телефону, указанному на обратной стороне платежной квитанции.

Подробные условия акции «Добросовестный плательщик 2017» опубликованы на сайте ООО «Концессии водоснабжения».

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В Волгограде поощрят добросовестных плательщиков
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