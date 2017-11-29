В Калининградском зоопарке открыли для посетителей павильон с новорожденным жирафом

Уже выяснился пол нового обитателя зоопарка — это самец. Малыш оказался любопытным и активным, людей он не боится. Сами посетители в его присутствии стараются не шуметь, чтобы не испугать маленького жирафа.

В пресс-службе отметили, что детёныш хорошо ест и отлично себя чувствует, как и его мама Ива. Имени у новорожденного пока нет, но вскоре зоопарк планирует объявить конкурс на лучшую кличку для новичка. Уже появился претендент на это животное — его хочет в дальнейшем забрать один из зоопарков России.