Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Ватные палочки могут привести к потере слуха
Эксперт: неудачный пуск с "Союза" грозит России потерей позиций
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Генерал Праляк выпил яд после приговора в зале заседаний
Пересадка головы: россиянин верит в итальянского хирурга Спиридонов прокомментировал первую удачную пересадку головы человека
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
СМИ: экс-жена Джигарханяна сообщила о беременности
Экс-жена высказалась о разводе с Джигарханяном
В Сети обнаружили двойника Дженнифер Лоуренс
Сестры Михалковы появились на публике в одинаковых кофтах
СМИ: Арсен Аваков заявил, что «Украину кинули»
Лидер Братства сравнил Крым и Украину: Живут лучше
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
8На Бали проснулся вулкан Агунг
17:23 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининградском зоопарке открыли для посетителей павильон с новорожденным жирафом

В Калининградском зоопарке со среды, 29 ноября, посетители имеют возможность увидеть детёныша жирафа, который появился на свет две недели назад. Об этом Клопс.Ru рассказали в пресс-службе учреждения.

Уже выяснился пол нового обитателя зоопарка — это самец. Малыш оказался любопытным и активным, людей он не боится. Сами посетители в его присутствии стараются не шуметь, чтобы не испугать маленького жирафа.

В пресс-службе отметили, что детёныш хорошо ест и отлично себя чувствует, как и его мама Ива. Имени у новорожденного пока нет, но вскоре зоопарк планирует объявить конкурс на лучшую кличку для новичка. Уже появился претендент на это животное — его хочет в дальнейшем забрать один из зоопарков России.

Всего в стране сегодня живут 17 жирафов, включая этого малыша. Три из них — в Калининграде.

Ранее появилось видео, как новорожденный жирафёнок встал на ноги.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 "Все были бы счастливы в отдельно взятом Калининграде": шесть цитат Ярошука после переизбрания на пост градоначальника
Двух жительниц Калининградской области будут судить за прописку в своих квартирах мигрантов
Источник: «Фрегат» упал из-за неполадок в спутниковой навигации
Чемпионка мира призвала отстранить Россию от участия в Олимпиаде
Умер генерал Праляк, выпивший яд на заседании трибунала в Гааге
Таблица размножения: кому положено пособие за первенца
ВС: Курящие на балконе должны возмещать моральный вред соседям
Крым, Сочи и Алтай утвердили размер курортного сбора
«Без паники» не подходит: почему нужно бежать при угрозе теракта
Спорт
МОК пожизненно отстранил еще трех российских спортсменов Всем троим отныне запрещено выступать на Олимпийских играх и посещать какие-либо мероприятия
Авто
Совершенно новый Jeep Wrangler — теперь и здесь «два ноль турбо» Wrangler четвёртого поколения не сильно отличается внешне от третьего, но это не рестайлинг, а совершенно новая машина
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
В Москве госпитализирован Андрей Мягков Актер пожаловался на сильные боли в голове
Недвижимость
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми
Леди
От обезьяньих шуб до этики: как менялась мода на мех Ну что такого радикального могло происходить с этим предметом гардероба? Рассказываем, какие изменения претерпели меховые изделия с начала XX века
Дети
Как учатся дети с аутизмом: истории из России и Великобритании С каждым годом все больше британцев выбирает домашнее обучение для школьников с особенностями развития. Россиянам тоже часто приходится забирать таких детей из школы, но причины у всех разные.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь