В Самаре установили дорожные знаки с ошибками

Дело в том, что на двуязычных указателях, установленных на улице Демократической, перевод как таковой отсутствует. Есть просто надпись латиницей — Волжское шоссе — Volzhskoye shosse, а улица Демократическая — ulitsa Demokraticheskaya, хотя по ГОСТу транслитом записывается только название самой улицы, а слова «улица», «шоссе», «бульвар» и «тупик» переводятся на английский язык, то есть надо было писать не «ulitsa, а «street», не «shosse, а «highway» и т. д.