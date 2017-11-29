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18:41 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре установили дорожные знаки с ошибками

На дорожных указателях не перевели с русского языка на английский слова «улица», «шоссе».

Жители Самары возмутились ошибками на уличных указателях, сообщает 63.ru.

Дело в том, что на двуязычных указателях, установленных на улице Демократической, перевод как таковой отсутствует. Есть просто надпись латиницей — Волжское шоссе — Volzhskoye shosse, а улица Демократическая — ulitsa Demokraticheskaya, хотя по ГОСТу транслитом записывается только название самой улицы, а слова «улица», «шоссе», «бульвар» и «тупик» переводятся на английский язык, то есть надо было писать не «ulitsa, а «street», не «shosse, а «highway» и т. д.

Врио губернатора Дмитрий Азаров поручил министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области разобраться в сложившейся ситуации.

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