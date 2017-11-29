Лучшие педагоги Дона в системе профобразования получат премии

— 100 тысяч рублей получат победители номинаций, 30 тысяч — участники, занявшие второе место, и по 20 тысяч рублей предусмотрено за третье место, — пояснила министр образования Лариса Балина. Конкурс проходит в регионе уже десять лет и каждый раз в нем участвуют сотни талантливых педагогов со всей Ростовской области.

Всего в конкурсе пять номинаций: преподаватель года, мастер производственного обучения, организационно-педагогическое сопровождение, преподаватель года (общепрофессиональный и профессиональный циклы) и педагогический дебют. Чтобы подтвердить свои компетенции, участники должны были пройти несколько стадий отбора. Конкурсантам нужно было презентовать свой предмет, подготовить занятие или мероприятие для незнакомой группы студентов, принять участие в педагогической дискуссии, а также решить профессионально-педагогическую задачу, рассказали в областном правительстве.

По словам экспертов, большое внимание на Дону уделяется всей системе образования, от детских садов до университетов и научно-исследовательских центров. Главная цель — воспитывать здоровых детей, которые получали бы востребованные в современном мире знания и компетенции.

С подачи губернатора Ростовской области Василия Голубева в регионе действительно происходят интересные изменения в области образования. Например, минувшим летом глава региона предложил запустить в Ростовской области пилотный проект «IT-школа». На первом этапе отбирается 15 классов, которые будут специализироваться на подготовке ребят в сфере высоких технологий. Примечательно, что обучение должны проводить не только профессиональные школьные педагоги, но будущие работодатели ребят — члены ИТ-сообщества Ростовской области.

А открывшаяся 1 сентября ростовская школа № 115, которую также открывал губернатор, получит инженерный профиль. Как ранее сообщалось, одна из главных ее «фишек» — своя собственная цифровая лаборатория, или технопарк. Здесь ребята смогут заниматься компьютерными разработками, учиться азам робототехники и даже создавать свои первые стартапы.

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