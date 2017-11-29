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17:13 (мск), источник: Informburo.kz

Парковка у обочин в Алматы подорожает в 2018 году

Новый тариф будет распространяться на парковки, наполнение которых больше 70%.

Источник: Informburo.kz

Руководство «Алматы спецтехпаркинг сервис» планирует применить новую тарификацию на парковку у обочин в 2018 году, сообщает портал Kolesa.kz.

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Новая тарификация будет включать в себя два вида наполнения. На тех парковочных местах, где наполнение автотранспортом регулярно превышает 70%, цены вырастут.

При этом оставить машину на стоянках, которые обычно пустуют (показатель заполняемости менее 50%), будет дешевле. Окончательное решение по поводу нового тарифа, как пояснили в компании, примут весной 2018 года. Сегодня цена парковки равнозначная на всех участках — 100 тенге.

Аким Алматы Бауыржан Байбек уже сделал заявление, как собирается улучшить транспортную систему города и вывести из теневой экономики миллиарды тенге. Аким отметил, что с той теневой экономикой, которую в Алматы ранее вели парковщики, государство бороться не сможет. Сегодня частные инвесторы вложили средства, и власти прозрачно получают доходы. Если раньше со всех парковок города государство получало всего 38 млн тенге, то сегодня сумма выросла в пять раз.

Российский урбанист и эксперт в области организации транспортной инфраструктуры рассказал, как Алматы избежать пробок и организовать парковочные места. По его словам, многие вопросы можно решить с помощью парковочных тарифов, когда люди платят за своё удобство.

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