Парковка у обочин в Алматы подорожает в 2018 году
Новый тариф будет распространяться на парковки, наполнение которых больше 70%.
Новый тариф будет распространяться на парковки, наполнение которых больше 70%.
Руководство «Алматы спецтехпаркинг сервис» планирует применить новую тарификацию на парковку у обочин в 2018 году, сообщает портал Kolesa.kz.
Новая тарификация будет включать в себя два вида наполнения. На тех парковочных местах, где наполнение автотранспортом регулярно превышает 70%, цены вырастут.
При этом оставить машину на стоянках, которые обычно пустуют (показатель заполняемости менее 50%), будет дешевле. Окончательное решение по поводу нового тарифа, как пояснили в компании, примут весной 2018 года. Сегодня цена парковки равнозначная на всех участках — 100 тенге.
Аким Алматы Бауыржан Байбек уже сделал заявление, как собирается улучшить транспортную систему города и вывести из теневой экономики миллиарды тенге. Аким отметил, что с той теневой экономикой, которую в Алматы ранее вели парковщики, государство бороться не сможет. Сегодня частные инвесторы вложили средства, и власти прозрачно получают доходы. Если раньше со всех парковок города государство получало всего 38 млн тенге, то сегодня сумма выросла в пять раз.
Российский урбанист и эксперт в области организации транспортной инфраструктуры рассказал, как Алматы избежать пробок и организовать парковочные места. По его словам, многие вопросы можно решить с помощью парковочных тарифов, когда люди платят за своё удобство.