Олимпийская чемпионка рассказала болельщикам ЧМ-2018 про Волгоград

В рамках проекта публикуются видеоролики с участием популярных людей из мира искусства, науки, спорта и шоу- бизнеса, которые рассказывают об истории городов — организаторов чемпионата мира, делятся личными воспоминаниями, а также советуют интересные туристические места и объекты.
Наша землячка рассказала о Мамаевом кургане, тополе, который пережил Стпалинградскую битву, музее-панораме «Сталинградская битва», а также о новом стадионе, который строится в городе у подножия Мамаева кургана. Она уверена, что ЧМ — это событие, которое объединит Волгоград в одну большую семью.
— Мы готовимся к приему гостей и болельщиков, — сказала она в завершении ролика. — И готовы поделиться с ними своей историей, а также показать им новый, современный Волгоград.
В предыдущих выпусках проекта оперный певец, солист Большого театра Василий Герелло рассказал о Санкт- Петербурге, певец и композитор Валерий Сюткин представил Москву, бобслеист Алексей Воевода открыл зрителям красоты Сочи, бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился воспоминаниями о Казани, космонавт-испытатель первого класса Олег Кононенко раскрыл мощный потенциал Самары, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко рассказала о Калининграде, актер Станислав Дужников поведал о Саранске, рэпер и участник группы «Каста» Андрей Пасечный, более известный как Хамиль, показал зрителям Ростов-на-Дону, братья Сергей и Владимир Кристовские из группы Uma2rman прогулялись по Нижнему Новгороду.