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17:37 (мск), источник: РИАЦ

Олимпийская чемпионка рассказала болельщикам ЧМ-2018 про Волгоград

Официальный портал для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года Welcome2018.com выпустил десятую серию проекта «Город героя». Она посвящена Волгограду и его герою. Это первая в истории олимпийская чемпионка (ОИ-2012) в плавании на открытой воде на дистанции 10 км Лариса Ильченко.

В рамках проекта публикуются видеоролики с участием популярных людей из мира искусства, науки, спорта и шоу- бизнеса, которые рассказывают об истории городов — организаторов чемпионата мира, делятся личными воспоминаниями, а также советуют интересные туристические места и объекты.

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Наша землячка рассказала о Мамаевом кургане, тополе, который пережил Стпалинградскую битву, музее-панораме «Сталинградская битва», а также о новом стадионе, который строится в городе у подножия Мамаева кургана. Она уверена, что ЧМ — это событие, которое объединит Волгоград в одну большую семью.

— Мы готовимся к приему гостей и болельщиков, — сказала она в завершении ролика. — И готовы поделиться с ними своей историей, а также показать им новый, современный Волгоград.

В предыдущих выпусках проекта оперный певец, солист Большого театра Василий Герелло рассказал о Санкт- Петербурге, певец и композитор Валерий Сюткин представил Москву, бобслеист Алексей Воевода открыл зрителям красоты Сочи, бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился воспоминаниями о Казани, космонавт-испытатель первого класса Олег Кононенко раскрыл мощный потенциал Самары, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко рассказала о Калининграде, актер Станислав Дужников поведал о Саранске, рэпер и участник группы «Каста» Андрей Пасечный, более известный как Хамиль, показал зрителям Ростов-на-Дону, братья Сергей и Владимир Кристовские из группы Uma2rman прогулялись по Нижнему Новгороду.

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