Олимпийская чемпионка рассказала болельщикам ЧМ-2018 про Волгоград

В рамках проекта публикуются видеоролики с участием популярных людей из мира искусства, науки, спорта и шоу- бизнеса, которые рассказывают об истории городов — организаторов чемпионата мира, делятся личными воспоминаниями, а также советуют интересные туристические места и объекты.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ZPiDhpoqT2U?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Наша землячка рассказала о Мамаевом кургане, тополе, который пережил Стпалинградскую битву, музее-панораме «Сталинградская битва», а также о новом стадионе, который строится в городе у подножия Мамаева кургана. Она уверена, что ЧМ — это событие, которое объединит Волгоград в одну большую семью.

— Мы готовимся к приему гостей и болельщиков, — сказала она в завершении ролика. — И готовы поделиться с ними своей историей, а также показать им новый, современный Волгоград.