Экс-главу Сатки осудили условно
Другие сотрудники городской администрации также отделались условными сроками.
Другие сотрудники городской администрации также отделались условными сроками.
Вынесен приговор в отношении трех бывших сотрудников Саткинской городской администрации: главы города Ивана Игнатова, заместителя главы Сергея Дроздова и начальника юридического отдела Управления строительства, архитектуры и ЖКХ Юлии Басыровой, — сообщает следственное управление СК России по Челябинской области.
Уголовное дело в отношении чиновников было возбуждено в 2016 году. Следствие и суд установили, что в 2014−1015 году осужденные подделывали документы и вносили в список нуждающихся в жилье фамилии своих родственников и знакомых.
Таким образом им удалось незаконно обеспечить квартирами 12 «своих» человек. Ущерб бюджету области измеряется более чем в 17 миллионов рублей.
Приговором суда Игнатову, Дроздову и Басыровой назначено наказание в виде 3, 3,5 и 2 лет лишения свободы условно. Приговор суда вступил в законную силу.