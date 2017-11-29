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17:40 (мск), источник: АиФ Челябинск

Экс-главу Сатки осудили условно

Другие сотрудники городской администрации также отделались условными сроками.

Вынесен приговор в отношении трех бывших сотрудников Саткинской городской администрации: главы города Ивана Игнатова, заместителя главы Сергея Дроздова и начальника юридического отдела Управления строительства, архитектуры и ЖКХ Юлии Басыровой, — сообщает следственное управление СК России по Челябинской области.

Уголовное дело в отношении чиновников было возбуждено в 2016 году. Следствие и суд установили, что в 2014−1015 году осужденные подделывали документы и вносили в список нуждающихся в жилье фамилии своих родственников и знакомых.

Таким образом им удалось незаконно обеспечить квартирами 12 «своих» человек. Ущерб бюджету области измеряется более чем в 17 миллионов рублей.

Приговором суда Игнатову, Дроздову и Басыровой назначено наказание в виде 3, 3,5 и 2 лет лишения свободы условно. Приговор суда вступил в законную силу.

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