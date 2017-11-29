В Ростове назвали лауреатов премии «Человек года-2017»

В рамках премии определили лучшего учителя, полицейского, агрария, спортсмена, композитора, артиста, а также представителей других сфер и отраслей. Всего было 15 номинаций.

«Для нас самое главное, чтобы это были люди, которые очень много сделали для донской земли», — говорит президент ростовского регионального отделения Фонда культуры Константин Савинов.

Среди лауреатов премии — и фотограф Сергей Поливец. Для него это уже вторая подряд награда «Человек года». Недавно ростовчанин выпустил фотоальбом «Шёлковый путь». Сборник посвящен последней экспедиции «Москва-Пекин».

«Очень приятно, когда тебя признают. Для меня ралли “Москва-Пекин” был тяжелым проектом — пришлось проехать 23 тысячи километров. 14 дней нужно было участвовать в гонке, снимать, потом обрабатывать. Но в итоге получилась неплохая книга», — рассказывает Сергей Поливец.