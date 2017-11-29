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17:50 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове назвали лауреатов премии «Человек года-2017»

В Ростове вручили премию «Человек года-2017». Награждение прошло накануне.

В рамках премии определили лучшего учителя, полицейского, агрария, спортсмена, композитора, артиста, а также представителей других сфер и отраслей. Всего было 15 номинаций.

«Для нас самое главное, чтобы это были люди, которые очень много сделали для донской земли», — говорит президент ростовского регионального отделения Фонда культуры Константин Савинов.

Среди лауреатов премии — и фотограф Сергей Поливец. Для него это уже вторая подряд награда «Человек года». Недавно ростовчанин выпустил фотоальбом «Шёлковый путь». Сборник посвящен последней экспедиции «Москва-Пекин».

«Очень приятно, когда тебя признают. Для меня ралли “Москва-Пекин” был тяжелым проектом — пришлось проехать 23 тысячи километров. 14 дней нужно было участвовать в гонке, снимать, потом обрабатывать. Но в итоге получилась неплохая книга», — рассказывает Сергей Поливец.

Еще одна награда уехала в Зимовниковский район. Премию «Человек года» получил аграрий Валерий Десятиренко, директор ООО «Иловайская». В этом году организация собрала рекордный урожай в районе: «В этом году у нас самый рекордный урожай за все время, а я руковожу хозяйством более 25 лет. У нас хороший дружный коллектив, он складывался годами», — рассказал Валерий Десятиренко.

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