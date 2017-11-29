МОК пожизненно отстранил воронежского бобслеиста от участия в Олимпийских играх

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) аннулировала результаты выступления на Олимпиаде-2014 года воронежского бобслеиста Алексея Пушкарева, а также отстранила его от будущих Олимпиад. Бобслеиста обвинили в нарушении антидопинговых правил, следует из опубликованного решения комиссии в среду, 29 ноября.

— Алексей Пушкарев будет лишен права аккредитации на все игры Олимпиады. Олимпийский комитет России должен обеспечить возвращение диплома в Международный Олимпийский комитет в кратчайшие сроки, — сказано в решении МОК.

Помимо Алексея Пушкарева МОК отстранил бобслеистов Александра Касьянова и Ильвира Хузина. Они входили в состав команды, которая на Олимпиаде в Сочи в 2014 году заняла четвертое место.

На официальном сайте федерации бобслея России в связи с отстранением спортсменов опубликовали сообщение, в котором выразили опасение, что сборную России решили допустить к Играм в Пхенчхане «обезглавленной».

— Это лидеры сборной России по бобслею, обладатели Кубка Мира пилот Александр Касьянов и разгоняющие Алексей Пушкарев и Эльвир Хузин. Без мотивировочной части рассуждать о степени их вины не представляется возможным. Мы не знаем, были ли обнаружены на контейнерах царапины и нарушен ли естественный состав самих проб. Можно лишь высказать опасение о том, что сборную России решили если и допустить в Играм в Пхенчхане, то допустить обезглавленной, без лучших спортсменов, сделав участие страны в Играх формальным, — сказано в сообщении.

Справка РИА «Воронеж»