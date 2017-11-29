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18:46 (мск), источник: Volga News

В Самаре в этом году зальют восемь больших катков

Самым большим станет каток на Самарской набережной, сообщают в горадминистрации. Для массовых катаний там планируют оборудовать участок от бассейна ЦСК ВВС до ул. Маяковского площадью 4,8 тыс. кв. метров.

Источник: РИА "Новости"

Также катки площадью до 1,8 тыс. кв. метров зальют на площади им. Куйбышева, в парках: «Победы», «Дружба», им. Гагарина, на стадионах «Чайка» и «Динамо», а также в микрорайоне «Волгарь».

Кроме того, в Самаре планируют организовать 59 катков во дворах и 36 ледовых площадок около учебных заведений. Больше всего ледовых площадок появится в Промышленном районе — 25, в Кировском районе — 18, в Красноглинском и Советском районах — по 14 катков, в Октябрьском районе — 13, в Куйбышевском и Железнодорожном — по девять, в Ленинском районе — семь, в Самарском районе — один. Общая площадь городских катков этой зимой составит 106 тыс. кв. метров.

Как сообщают в городской администрации, работа по оснащению площадок для массовых катаний начнется, как только позволят погодные условия. Для заливки ледовых площадок необходимы стабильные минусовые температуры.

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