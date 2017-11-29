Пропавший мальчик из Гагаузии нашелся
Ребенка не было дома более двух недель.
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Ребенка не было дома более двух недель.
Ушедший 13 ноября якобы в школу 15-летний житель села Чишмикиой Вулканештского района, по имени Инже Мариус, 2002 года рождения, был найден живым и невредимым, передает aif.md.
Правоохранительные органы, правда, не уточняют, где все это время находился несовершеннолетний. Отмечается, что ранее неоднократно были случаи ухода из дома.