Пропавший мальчик из Гагаузии нашелся

Ушедший 13 ноября якобы в школу 15-летний житель села Чишмикиой Вулканештского района, по имени Инже Мариус, 2002 года рождения, был найден живым и невредимым, передает aif.md.

Правоохранительные органы, правда, не уточняют, где все это время находился несовершеннолетний. Отмечается, что ранее неоднократно были случаи ухода из дома.