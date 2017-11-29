Пользователь Twitter показал, чем занят его пес, когда никто не видит
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Пользователь Twitter с ником PendleburyErik опубликовал видео с псом, который ведет «двойную» жизнь. Роликом поделились уже больше 140 тысяч человек.
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Пользователь Twitter с ником PendleburyErik опубликовал видео с псом, который ведет «двойную» жизнь. Роликом поделились уже больше 140 тысяч человек.
«Я проснулся и обнаружил, что моя собака делает вот так», — написал он в комментарии под роликом. В самом видео пес сначала прыгает на батуте, но потом, заметив хозяина, останавливается и садится, делая вид, что ничего такого не делал.
В комментариях многие пользователи оценили резкую перемену в поведении собаки и ее невозмутимость. «Он остановился как только понял, что ты смотришь, такой типа «буду вести себя как нормальная собака», — пишет sinserea.
«Он знал, что ты записываешь, и остановился даже не посмотрел в твою сторону! Это дико смешно», — пишет Br3nxX.
«Это самая милая и забавная фигня, что я видел», — пишет
Сам PendleburyErik позже опубликовал фото своего любимца отдельно, назвав его «звездой».