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17:53 (мск), источник: РИА Новости

Пользователь Twitter показал, чем занят его пес, когда никто не видит

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Пользователь Twitter с ником PendleburyErik опубликовал видео с псом, который ведет «двойную» жизнь. Роликом поделились уже больше 140 тысяч человек.

«Я проснулся и обнаружил, что моя собака делает вот так», — написал он в комментарии под роликом. В самом видео пес сначала прыгает на батуте, но потом, заметив хозяина, останавливается и садится, делая вид, что ничего такого не делал.

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​В комментариях многие пользователи оценили резкую перемену в поведении собаки и ее невозмутимость. «Он остановился как только понял, что ты смотришь, такой типа «буду вести себя как нормальная собака», — пишет sinserea.

«Он знал, что ты записываешь, и остановился даже не посмотрел в твою сторону! Это дико смешно», — пишет Br3nxX.

«Это самая милая и забавная фигня, что я видел», — пишет vuh-lyn-nica.

Сам PendleburyErik позже опубликовал фото своего любимца отдельно, назвав его «звездой».

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