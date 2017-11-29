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18:05 (мск), источник: Моя Планета

На пляже в Австралии нашли существо с огромным ядовитым жалом

Наша постоянная рубрика «Новости с континента, где каждое животное хочет вас убить». Местные туристы сняли на видео ядовитое медузоподобное существо с опасным для человека щупальцем длиной более 5 м!

Синюю физалию, или португальский военный кораблик, вымыло на пляж в Бонни-Хиллз, Новый Южный Уэльс, Австралия. Прогуливавшиеся там Николи Хатчинсон с супругом Брайсом едва не наступили на нее. Особенно их поразил длинный-предлинный хвост морской твари, протянувшийся как минимум на пять метров. Путешественники, конечно же, сразу достали смартфоны и сняли это на видео, передает Daily Mail.

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Как отмечает Николи, она разместила ролик в соцсетях, чтобы предупредить об опасности, исходящей от физалий. Ловчие щупальца представителей этого вида несут огромное количество стрекательных клеток, яд которых опасен для человека. Лучше не встречаться с этим существом в море: длинный хвост имеет обыкновение обматываться вокруг тела купающегося.

Португальский кораблик на самом деле не одно существо, а целая колония маленьких медуз и полипов. Питаются в основном личинками рыб, а также мелкими рыбами и мелкими кальмарами. А самих физалий едят морские черепахи.

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