На пляже в Австралии нашли существо с огромным ядовитым жалом

Синюю физалию, или португальский военный кораблик, вымыло на пляж в Бонни-Хиллз, Новый Южный Уэльс, Австралия. Прогуливавшиеся там Николи Хатчинсон с супругом Брайсом едва не наступили на нее. Особенно их поразил длинный-предлинный хвост морской твари, протянувшийся как минимум на пять метров. Путешественники, конечно же, сразу достали смартфоны и сняли это на видео, передает Daily Mail.
Как отмечает Николи, она разместила ролик в соцсетях, чтобы предупредить об опасности, исходящей от физалий. Ловчие щупальца представителей этого вида несут огромное количество стрекательных клеток, яд которых опасен для человека. Лучше не встречаться с этим существом в море: длинный хвост имеет обыкновение обматываться вокруг тела купающегося.
Португальский кораблик на самом деле не одно существо, а целая колония маленьких медуз и полипов. Питаются в основном личинками рыб, а также мелкими рыбами и мелкими кальмарами. А самих физалий едят морские черепахи.