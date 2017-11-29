Лестница успеха. Почему деньги не делают нас счастливыми
Раньше было как? Пошел зимой за дровами в лес, убежал от медведя, замерз, пришел домой, порадовался, что медведь не заломал, отогрелся, жена накормила. Вот и счастье. А теперь?
Раньше было как? Пошел зимой за дровами в лес, убежал от медведя, замерз, пришел домой, порадовался, что медведь не заломал, отогрелся, жена накормила. Вот и счастье. А теперь?
Если вы зарабатываете больше $250 в месяц, то вы богаче 80% населения Земли и живете в условиях, о которых короли не могли и мечтать. Король Франции Людовик ХIV, например, в жизни мылся только два раза и то по рекомендации врачей,
Жизнь современного человека часто включает две крайности: бесконечную рутину с короткими перерывами на отпуск или поиск удовольствий. То есть счастье воспринимается как прекращение страданий. В первом случае человек думает: закончу институт, или накачаю мышцы, или куплю машину, или завоюю ту красотку и тогда заживу счастливо. Маховик рутины все больше раскручивается, цели достигаются, но сразу обесцениваются новыми желаниями. Во втором — жизнь насыщается суррогатными эмоциями и превращается в коллекционирование удовольствий: алкоголь, телевизор, компьютерные игры, социальные сети, бесцельный серфинг по сети, шопоголизм.
Такой ритм жизни диктует нам капиталистический мир: он может существовать только в условиях нарастающего потребления. Чем больше мы несчастны, тем больше потребляем. В стрессовых ситуациях мы больше едим, в агрессии можем подраться, а комплекс неполноценности помогает пластическим хирургам постоянно увеличивать выручку.
Главное стать лучше других, а деньги — основной инструмент. Только всегда найдутся те, у кого денег больше, а машина круче.
Если за счастьем вы лезете по лестнице успеха, то в конце с удивлением замечаете, что лестница стояла не у той стены.
Мы привыкли к широкому выбору и считаем это одним из достижений цивилизации. Как это ни парадоксально, но изобилие приводит к инфляции удовольствий. Большой выбор делает нас несчастными. Нас терзают сомнения: то ли купили, правильный ли сделали выбор, может альтернатива была лучше? Изобилие в еде делает ее не такой вкусной. Не зря в дорогих ресторанах блюда подают маленькими порциями, так они субъективно вкуснее.
В 1970-х годах психолог из Мичиганского университета Филип Брикман доказал, что уровень счастья выигравших в лотерею, парализованных и обычных здоровых людей примерно одинаковый. Значит, на счастье влияют не внешние, а внутренние факторы. За удовольствие отвечает комплекс гормонов, в том числе и эндорфины. Без них не обходится и чувство счастья.
Организм вознаграждает нас эндорфинами, когда деятельность направлена на выживание и размножение. Вроде бы, потребляй и радуйся — все так просто. Вот только чем сложнее нервная система, тем специфичнее способы удовлетворения потребностей.
Это как в компьютерной игре, когда у вас есть
Вопрос о том, почему нам так сложно быть счастливыми, разобрали. Так что же нужно делать, чтобы приблизиться к счастью?
Наладить отношения с окружающими
Исследование эмоционального здоровья, которое проводилось Гарвардским институтом на протяжении 75 лет, показало, что основа счастливой жизни — теплые взаимоотношения с окружающими людьми. Не давайте советов, если не попросили, и больше слушайте, не зря же у человека один рот и пара ушей. Понимание того, что люди не должны оправдывать ваши ожидания, а могут жить так как хочется, помогает улучшить отношения. Старайтесь не лезьте ни в чью жизнь. Ведь живя чужой жизнь, свою не проживешь.
Перестать жадничать
Психолог Элизабет Данн, опросив 600 американцев, пришла к выводу, что те, кто часть денег тратит на благотворительность и подарки друзьям, счастливее тех, кто обеспечивает только себя. А волонтерство, доказали в Университете Джона Хопкинса в 2004 году, благоприятно сказывается на умственных и физических процессах человека, замедляя старение.
Созидать
Профессор психологии Михай Чиксентмихайи в результате многолетних исследований выяснил, что самые счастливые моменты в своей жизни человек переживает не во время отдыха, а воплощая идеи в реальность. Поскольку новаторская деятельность помогает выживать человеку как виду, то работа над новыми открытиями приносит огромное удовольствие. Чем больше вложения психической энергии в процесс созидания, тем больше уровень удовлетворения. При достижении результатов в работе у человека постепенно формируется понимание ценности самого себя. А накопленные заслуги, в отличие от потребительства, поддерживают чувство радости в течении продолжительного времени.
До сих пор ни один из великих умов не смог до конца разобраться в этом вопросе. Главное, что счастье — это дорога без конца, ведь нет той точки, куда вы попадете и поймете, что все, никуда идти не нужно, можно остановиться и наслаждаться. Посмотрите, как дети радуются жизни. Без причин. Их мало интересует результат, они наслаждаются процессом. Есть чему у них поучиться.