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18:17 (мск), источник: ТАСС

Instagram подвел итоги 2017 года

Москва в этом году стала вторым городом в мире по числу выложенных снимков.

Источник: AFP 2017

Социальная сеть Instagram подвела итоги 2017 года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, пятый год подряд самым популярным в мире хештегом стал #love.

В этом году Москва поднялась на вторую строчку в топ-10 самых популярных городов в мире (где было сделано больше всего снимков, выложенных в Instagram и отмеченных геотегом). Первое место занял Нью-Йорк, тройку замыкает Лондон. Санкт-Петербург оказался на седьмой строчке.

Пятерку самых популярных знаменитостей в мире в 2017 году вновь возглавила певица Селена Гомес. На ее аккаунт подписаны более 130 млн пользователей.

По 115 млн подписчиков у певицы Арианы Гранде и футболиста Криштиану Роналду. Игрок «Реал Мадрида» также является автором самого популярного видео в соцсети. Ролик, на котором Роналду едет с сыном за рулем Bugatti Chiron, набрал почти 20 млн просмотров.

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Больше всего лайков среди снимков знаменитостей собрала фотография Бейонсе, в комментарии под которой певица сообщила, что ожидает рождения близнецов.

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Что касается российского сегмента Instagram, то здесь лидирует телеведущая и певица Ольга Бузова. Так, ее «истории» (Stories, публикации, которые удаляются через 24 часа — прим. ТАСС) стали самыми просматриваемыми в России, а в мировом рейтинге они обогнали по популярности посты Ким Кардашьян.

Instagram учел в подведении итогов года и страницы с домашними животными. Лидер по количеству подписчиков — аккаунт померанского шпица Джиффа из США. Жизнью собаки интересуются более 7 млн пользователей.

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